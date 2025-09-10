Inicio Ovación Fútbol Nicolás Ferreyra
Primera Nacional

Nicolás Ferreyra señaló el carácter que tiene que tener Gimnasia y Esgrima de cara a la recta final: "Es hora de mostrar..."

Nicolás Ferreyra, delantero de Gimnasia y Esgrima, apuntó la meta del Lobo de cara a la recta final de la fase regular de la Primera Nacional.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Nicolás Ferreyra es uno de los pilares de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO. 

Nicolás Ferreyra es uno de los pilares de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO. 

Gimnasia y Esgrima obtuvo un triunfo importantísimo ante su homónimo jujeño este domingo en el Víctor Legrotaglie. El Lobo bajó al líder y volvió a ubicarse en el primer lugar de la Zona B de la tabla de posiciones. La magnitud de la victoria sirvió como inyección anímica a cuatro fechas del final.

"Estamos felices, era un triunfo que necesitábamos, sabíamos de la importancia del partido. Creo que el grupo lo jugó de la manera en que había que jugarlo", comenzó diciendo Nicolás Ferreyra, goleador de Gimnasia y Esgrima. El encuentro ante el Lobo jujeño tuvo sus matices y, por momentos, se volvió muy disputado para abrir el marcador. "Se nos complicó a veces un poco por el juego de ellos, que no querían jugar, pero el equipo mantuvo la calma y, al último, la pelota entró y fue la felicidad de todos", completó el delantero.

nicolas ferreyra gye
Nicol&aacute;s Ferreyra es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO.&nbsp;

Nicolás Ferreyra es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO.

Durante la semana, desde Jujuy llegaron noticias tendenciosas sobre la colaboración del arbitraje con el Lobo mendocino. Esos falsos rumores generaron malestar en el elenco blanquinegro y así lo definió Nicolás Ferreyra: "Ellos habían hablado del arbitraje toda la semana y era difícil que el árbitro nos cobrara faltas como penales. Pero son cosas que quedan ahí. Teníamos que enfocarnos en jugar y en no quedarnos con los que habían dicho porque no nos convenía a nosotros. Lo importante es que supimos encontrar el camino y dejamos los tres puntos en casa que son importantes para seguir en la pelea".

Nicolás Ferreyra marcó la templanza que debe conservar Gimnasia y Esgrima de cara a la recta final

Nicolás Ferreyra es uno de los goleadores del equipo (tiene 7 anotaciones), junto con Facundo Lencioni (8) e Imanol González (5). El tanto del defensor cordobés vino producto de un cabezazo del delantero y la tabla de goleadores está ajustada en Gimnasia y Esgrima. Para Ferreyra, que González lo alcance en el tanteador es una alegría por el objetivo colectivo: Me alegra por Imanol porque creo que se lo merece y estoy feliz por él. No pasa nada con que me alcance, mientras el equipo gane, yo soy feliz. Ojalá consigamos el objetivo y los goles llegarán en momentos importantes".

Embed - Nicolás Ferreyra marcó la templanza que debe tener Gimnasia y Esgrima de cara a la recta final

Por último, el delantero señaló cuál es el carácter que tiene que tener Gimnasia y Esgrima de cara a la recta final del certamen donde quedan cuatro fechas de disputar y grandes batallas en el ring. "Hay que tener tranquilidad y mucha presencia. Tenemos que tener claro el objetivo y mostrar de qué está hecho el equipo. Desde enero nos venimos preparando para este objetivo y lo hemos demostrado. Creo que es hora de mostrar todo lo que logramos hasta acá y hacerlo valer".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas