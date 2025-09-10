Nicolás Ferreyra señaló el carácter que tiene que tener Gimnasia y Esgrima de cara a la recta final: "Es hora de mostrar..."

"Estamos felices, era un triunfo que necesitábamos, sabíamos de la importancia del partido. Creo que el grupo lo jugó de la manera en que había que jugarlo", comenzó diciendo Nicolás Ferreyra, goleador de Gimnasia y Esgrima. El encuentro ante el Lobo jujeño tuvo sus matices y, por momentos, se volvió muy disputado para abrir el marcador. "Se nos complicó a veces un poco por el juego de ellos, que no querían jugar, pero el equipo mantuvo la calma y, al último, la pelota entró y fue la felicidad de todos", completó el delantero.

nicolas ferreyra gye Nicolás Ferreyra es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO.

Durante la semana, desde Jujuy llegaron noticias tendenciosas sobre la colaboración del arbitraje con el Lobo mendocino. Esos falsos rumores generaron malestar en el elenco blanquinegro y así lo definió Nicolás Ferreyra: "Ellos habían hablado del arbitraje toda la semana y era difícil que el árbitro nos cobrara faltas como penales. Pero son cosas que quedan ahí. Teníamos que enfocarnos en jugar y en no quedarnos con los que habían dicho porque no nos convenía a nosotros. Lo importante es que supimos encontrar el camino y dejamos los tres puntos en casa que son importantes para seguir en la pelea".