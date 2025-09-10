El joven de 22 años volverá al ruedo.

Según informó Boca a través de un parte médico oficial, Agustín Marchesín sufrió una lesión muscular Grado II en el gemelo de su pierna derecha. En este contexto, será Leandro Brey el encargado de custodiar los tres palos en la visita de su equipo a Rosario Central. ¿La última vez que fue titular? Con Fernando Gago como DT.

Teniendo en cuenta que su recuperación demandará al menos tres semanas el ex Lanús y Gremio, entre otros, le cederá su lugar al hombre de 22 años, quien no juega como titular hace 229 días.

Cuándo fue el último partido de Brey como arquero titular de Boca

Boca logró cortar la racha de 12 partidos consecutivos sin sumar de a tres (la peor de su historia) y parece haber encontrado su rumbo. De la mano de Miguel Ángel Russo, quien todavía no retorna a los entrenamientos por encontrarse en su domicilio con reposo, el Xeneize acumula tres victorias al hilo.

En medio de este buen momento, la lesión de Agustín Marchesín cayó como un baldazo de agua fría. Ahora, tal y como lo hizo en Mar del Plata sobre los minutos finales, Leandro Brey será el encargado de custodiar el arco del equipo.

Para recordar cuándo fue su último encuentro como titular debemos retroceder hasta el 29 de enero del corriente 2025. En aquel entonces Boca igualó, como visitante, 1-1 ante Unión de Santa Fe con Fernando Gago como director técnico.

En el medio de estos 229 días sin ser titular, el ex Los Andes solamente vio acción en la inolvidable tanda de penales ante Alianza Lima y ante el Tiburón en el José María Minella. En lo que va de la temporada, suma 272 minutos distribuidos en cinco juegos.

Teniendo en cuenta que Sergio Romero no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico, quien ocupará un lugar en el banco de suplantes será Javier García. Salvo una salida inesperada, Chiquito se irá del club como agente libre al término del mes de diciembre, cuando su contrato con Boca expire.

