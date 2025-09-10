En medio de este buen momento, la lesión de Agustín Marchesín cayó como un baldazo de agua fría. Ahora, tal y como lo hizo en Mar del Plata sobre los minutos finales, Leandro Brey será el encargado de custodiar el arco del equipo.

Para recordar cuándo fue su último encuentro como titular debemos retroceder hasta el 29 de enero del corriente 2025. En aquel entonces Boca igualó, como visitante, 1-1 ante Unión de Santa Fe con Fernando Gago como director técnico.

leandro brey.jfif Leandro Brey será el arquero titular en la visita de Boca a Rosario Central.

En el medio de estos 229 días sin ser titular, el ex Los Andes solamente vio acción en la inolvidable tanda de penales ante Alianza Lima y ante el Tiburón en el José María Minella. En lo que va de la temporada, suma 272 minutos distribuidos en cinco juegos.

Teniendo en cuenta que Sergio Romero no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico, quien ocupará un lugar en el banco de suplantes será Javier García. Salvo una salida inesperada, Chiquito se irá del club como agente libre al término del mes de diciembre, cuando su contrato con Boca expire.