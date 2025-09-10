El mendocino ex Godoy Cruz y Boca Ezequiel Bullaude llegó al fútbol méxicano y jugará para el Tijuana de la Liga MX.

El mendocino ex Godoy Cruz y Boca Ezequiel Bullaude llegó al fútbol méxicano y jugará para el Tijuana de la Liga MX.

Foto: Prensa Godoy Cruz

El maipucino Ezequiel Bullaude dejó el fútbol neerlandés para sumarse a la competitiva Liga MX, la máxima categoría del fútbol mexicano, pedido por el entrenador uruguayo Sebastián Abreu. El jugador 24 años fue anunciado con entusiasmo en las redes sociales del Club Tijuana.

El volante ofensivo que debutó en el año 2018 en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba, de la mano de Diego Davobe, llegó desde el Feyenoord al fútbol azteca por dos millones y medio de dólares y fue anunciado en forma rimbombante en las redes sociales.

bullaude 4.jpg
Ezequiel Bullaude ser&aacute; el nuevo refuerzo del Loco Abreu en los Xolos del Tijuana.

La bienvenida a Ezequiel Bullaude en el Tijuana

"Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude. El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje", manifestó un fanático del Club Tijuana con un posteo de la cuenta de la institución en la red social Instagram.

futbol-instagram-ezequiel bullaude
La bienvenida de la hinchada del Tijuana al mendocino Ezequiel Bullaude.

El ex jugador del Tomba y Boca Juniors, en nuestro país, llega al conjunto de la Liga MX de México proveniente del club Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, en donde disputó 15 partidos, anotó 1 gol y repartió 2 asistencias. Las estadísticas reflejan su falta de rodaje dentro del terreno de juego y en los Xolos le garantizaron esa continuidad que tanto desea. En el futbol neerlandés Bullaude tuvo un paso previo pasó por el Fortuna Sittard.

El futbolista de 24 años fue buscado por el ahora entrenador Sebastián Loco Abreu, apostó fuerte a la llegada de Bullaude para reforzar la mitad de la cancha, donde compartirá sector de la cancha con el camerunés Frank Boya.

Ezequiel Bullaude jugó entre el 2018 y el 2022 en Godoy Cruz, donde fue adquirido por el Feyenoord. Al año siguiente fue cedido a Boca Juniors, donde jugó hasta el año pasado, para retornar a los Países Bajos, donde integró el Fortuna Sittard hasta junio pasado, para volver al Feyenoord.

