La bienvenida de la hinchada del Tijuana al mendocino Ezequiel Bullaude.

El ex jugador del Tomba y Boca Juniors, en nuestro país, llega al conjunto de la Liga MX de México proveniente del club Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, en donde disputó 15 partidos, anotó 1 gol y repartió 2 asistencias. Las estadísticas reflejan su falta de rodaje dentro del terreno de juego y en los Xolos le garantizaron esa continuidad que tanto desea. En el futbol neerlandés Bullaude tuvo un paso previo pasó por el Fortuna Sittard.

Bullaude moves to Mexico



Thank you and good luck @Xolos, Eze! ♥ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 10, 2025

El futbolista de 24 años fue buscado por el ahora entrenador Sebastián Loco Abreu, apostó fuerte a la llegada de Bullaude para reforzar la mitad de la cancha, donde compartirá sector de la cancha con el camerunés Frank Boya.

Ezequiel Bullaude jugó entre el 2018 y el 2022 en Godoy Cruz, donde fue adquirido por el Feyenoord. Al año siguiente fue cedido a Boca Juniors, donde jugó hasta el año pasado, para retornar a los Países Bajos, donde integró el Fortuna Sittard hasta junio pasado, para volver al Feyenoord.