Baja sensible

Alarma en Gimnasia: Ariel Broggi pierde a una de sus figuras para visitar a Agropecuario

En la recta final de la primera fase de la Primera Nacional, Ariel Broggi deberá meter mano en su once titular por la ausencia de una pieza clave.

Por UNO
Una foto que Ariel Broggi no podrá repetir vs Agropecuario: out Facundo Lencioni

Luego de la enorme victoria ante su homónimo, en Gimnasia y Esgrima de Mendoza todo es alegría. Tras dos caídas consecutivas, el equipo demostró reacción y sacó adelante de manera agónica un encuentro fundamental para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona.

Al término del encuentro, Facundo Lencioni fue amonestado (algo que nadie vio) y llegó a la quinta tarjeta amarilla, por ende, deberá purgar una fecha de suspensión. Así, Ariel Broggi perderá una de las piezas fundamentales y titular indiscutido en la actual campaña.

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-roces
Facundo Lencioni lleva 8 tantos y 5 asistencias en la actual temporada.

Si bien para el duelo contra Agropecuario falta una enormidad (va el Lunes), el entrenador tendrá un hueco importante en su pizarra y un dilema interesante a resolver con su reemplazante. Tiene tiempo para decidirlo pero sí es seguro que la ausencia del volante ofensiva es más que sensible (tiene 8 goles y 5 asistencias).

Matías Recalde y Luciano Cingolani son los principales candidatos en cuanto a los reemplazantes. Cada uno con sus características y sus formas: el primero más defensivo (es lateral izquierdo), el segundo, más ofensivo (es extremo). Después, Muñoz y Antonio tienen su lugar asegurado dentro del once y habrá que ver el cuarto volante, un puesto en el que han pasado varios candidatos.

Agropecuario llega en un buen momento

El Sojero, próximo rival del Lobo, atraviesa una buena actualidad y llega en alza. Si bien el equipo de Pablo Fornasari está noveno con 45 puntos (fuera del Reducido, a 4 unidades de Temperley) lleva 6 partidos sin perder, con cuatro victorias y dos empates.

La recta final de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

  • Agropecuario (V)
  • San Telmo (L)
  • Chacarita Juniors (V)
  • Defensores de Belgrano (L)

