Alarma en Gimnasia: Ariel Broggi pierde a una de sus figuras para visitar a Agropecuario

Al término del encuentro, Facundo Lencioni fue amonestado (algo que nadie vio) y llegó a la quinta tarjeta amarilla, por ende, deberá purgar una fecha de suspensión. Así, Ariel Broggi perderá una de las piezas fundamentales y titular indiscutido en la actual campaña.

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-roces Facundo Lencioni lleva 8 tantos y 5 asistencias en la actual temporada.

Si bien para el duelo contra Agropecuario falta una enormidad (va el Lunes), el entrenador tendrá un hueco importante en su pizarra y un dilema interesante a resolver con su reemplazante. Tiene tiempo para decidirlo pero sí es seguro que la ausencia del volante ofensiva es más que sensible (tiene 8 goles y 5 asistencias).