Luego de la enorme victoria ante su homónimo, en Gimnasia y Esgrima de Mendoza todo es alegría. Tras dos caídas consecutivas, el equipo demostró reacción y sacó adelante de manera agónica un encuentro fundamental para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona.
Alarma en Gimnasia: Ariel Broggi pierde a una de sus figuras para visitar a Agropecuario
En la recta final de la primera fase de la Primera Nacional, Ariel Broggi deberá meter mano en su once titular por la ausencia de una pieza clave.