Imanol González le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima ante el Lobo jujeño en el tiempo de descuento.

Imanol González le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima ante el Lobo jujeño en el tiempo de descuento.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Con un gol agónico de Imanol González Gimnasia y Esgrima le ganó el partido del año a su homónimo jujeño y recuperó la punta de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Fue un triunfo épico del Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie y el conjunto blanquinegro se ilusiona con jugar la final por el ascenso a Primera.

Imanol González Gimnasia y Esgrima
Imanol González festejó el triunfo junto al arquero Lautaro Petruchi.

Imanol González festejó el triunfo junto al arquero Lautaro Petruchi.

El defensor lleva 6 goles en esta temporada, cinco por el torneo y uno por Copa Argentina, y tras el triunfo destacó: "El triunfo es totalmente merecido, buscamos ganar todo el partido y tuvimos el premio sobre el final. Me tocó convertir el gol, pero esto fue un trabajo grupal que se hizo durante los noventa minutos".

"Este partido era el más importante del torneo por cómo llegaban los dos equipos. Tenemos por delante cuatro finales, pero ahora hay que descansar y pensar en Agropecuario", afirmó.

Imanol González- Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Imanol González le dedicó al gol a los hinchas del Lobo.

Imanol González le dedicó al gol a los hinchas del Lobo.

"Sabíamos que el partido se podía dar de esta manera, pero nunca renunciamos al juego. Tuvimos el premio por insistir y se nos dio en la última jugada del encuentro. Es lindo poder aportar para que el equipo gane porque no nos servía otro resultado que el triunfo", opinó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1964823349135290521&partner=&hide_thread=false

Imanol González, un defensor que convierte goles para el Lobo

De perfil bajo, el cordobés Imanol González es un defensor que a fuerza de goles decisivos se ha ganado el cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima.

Embed - Imanol González le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima frente al Lobo jujeño

El ex jugador del Deportivo Maipú relató su gol: "Fue una pelota parada que cabeceó el Flaco Ferreyra, la sacó muy bien el arquero, me quedó la pelota y por suerte la pude meter".

"Estamos muy agradecidos a los hinchas, vamos a seguir dando todo hasta el final para poder lograr el objetivo. Estamos muy felices por el apoyo que nos vienen dando y les regalamos este triunfo. Es una victoria que nos da una inyección anímica importante porque veníamos de dos derrotas y un empate".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas