"Este partido era el más importante del torneo por cómo llegaban los dos equipos. Tenemos por delante cuatro finales, pero ahora hay que descansar y pensar en Agropecuario", afirmó.

Imanol González- Gimnasia y Esgrima de Mendoza Imanol González le dedicó al gol a los hinchas del Lobo. Foto: Axel Lloret/ UNO

"Sabíamos que el partido se podía dar de esta manera, pero nunca renunciamos al juego. Tuvimos el premio por insistir y se nos dio en la última jugada del encuentro. Es lindo poder aportar para que el equipo gane porque no nos servía otro resultado que el triunfo", opinó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1964823349135290521&partner=&hide_thread=false A CORAZÓN ABIERTO El gol de la victoria desde adentro pic.twitter.com/WPdrD6f5a3 — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) September 7, 2025

Imanol González, un defensor que convierte goles para el Lobo

De perfil bajo, el cordobés Imanol González es un defensor que a fuerza de goles decisivos se ha ganado el cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima.

Embed - Imanol González le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima frente al Lobo jujeño

El ex jugador del Deportivo Maipú relató su gol: "Fue una pelota parada que cabeceó el Flaco Ferreyra, la sacó muy bien el arquero, me quedó la pelota y por suerte la pude meter".

"Estamos muy agradecidos a los hinchas, vamos a seguir dando todo hasta el final para poder lograr el objetivo. Estamos muy felices por el apoyo que nos vienen dando y les regalamos este triunfo. Es una victoria que nos da una inyección anímica importante porque veníamos de dos derrotas y un empate".