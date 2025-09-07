El posteo de Franco Colapinto luego del GP de Monza

El piloto argentino es muy activo en las redes sociales y allí comparte imágenes del día a día de su vida como piloto en la Fórmula 1, además de reflexiones, análisis y momentos de disfrute como las actividades que realizó en sus últimas vacaciones.

Es por eso que luego de salir en el puesto 17 en el GP de Monza, compartió una foto de su monoplaza en plena acción con un texto autocrítico, pero a la vez esperanzador: "Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto".

"A seguir empujando, y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos", agregó Franco Colapinto para finalizar con unas palabras en inglés: "Will come Alpine".

Flavio Briatore - Franco Colapinto.jpg Flavio Briatore buscará cambiar el rumbo de la escudería para el 2026.

Flavio Briatore habló tras la carrera en Italia

Por su lado, Flavio Briatore se expresó en la misma sintonía manifestando que "no fue nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado hoy en Monza, en un circuito que sabíamos que no sería muy favorable para nuestro equipo".

Aunque su mensaje fue más pesimista: "El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026″.

Sin embargo, cerró con palabras de aliento: "Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está realizando entre bastidores y confiamos en que se avecinan mejores días para el equipo".

franco colapinto media day italia El próximo desafío de Franco Colapinto es el GP de Azerbaiyán.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre