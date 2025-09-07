Triunfazo de Independiente Rivadavia ante Godoy Cruz en el duelo de mendocinos por el Torneo Proyección

sabato 2
Independiente Rivadavia le ganó a Godoy Cruz en el Torneo Proyección.
La reserva de Independiente Rivadavia lleva 3 partidos sin perder, su última derrota fue ante Boca, sumó 7 de los últimos 9 puntos que disputó y tiene como goleador y figura al Rifle Sábato, quien con solo 17 años lleva 8 goles en 20 partidos jugados esta temporada y en el Clausura hizo 5 tantos en 7 encuentros.
La Lepra, dirigida por Oscar Alonso, formó con Bravo, Thiago Andino, Molina, Suárez y Salvo; Arias, Mocayar y Sergio Ortiz; Ibáñez, Sábato y Leiva. Luego ingresaron Francisco Ortiz, Narváez, Arias, Muñoz y Morales.
Del lado del Tomba Ernesto Pedernera puso como titulares a Salinas; Cruceño, Funes, Paillalep y Persia, Menegón, Briones y Martínez; Valverde, González y Pascual. Luego ingresaron Lebrón, Vallejos, Montiveros, López y Navarro.
Este resultado deja a los azules en la octava posición de la zona A con 11 puntos producto de una campaña de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, 12 goles a favor y 10 en contra. El Tomba quedó ubicado 13 en la zona B con 7 puntos ya que ganó dos partidos, empató uno y perdió 5 con 5 tantos convertidos y 7 en contra.
Link para revivir el duelo de mendocinos por el Torneo Proyección
La campaña de Independiente Rivadavia en el Clausura del Torneo Proyección
- vs. Newells 3-0 (L)
- vs. Barracas 0-1 (V)
- vs. Belgrano 1-3 (L)
- vs. Estudiantes 1-1 (V)
- vs. Boca 0-1 (L)
- vs. Tigre 3-3 (V)
- vs. Argentinos Juniors 2-1 (L)
- vs. Godoy Cruz (L) 2-0
Los resultados de la fecha 8 del Clausura del Torneo Proyección
- Barracas Central 1 (Albornoz) – Sarmiento 2 (Fumiz y Márquez)
- Colón 1 (Genolet) – Ferro 1 (Lucero)
- Estudiantes 0 – Gimnasia 0 – City Bell
- Banfield 1 (Gómez) – Lanús 2 (Balbuena y De Martis)
- Vélez 0 – Tigre 0
- Atlético Tucumán 2 (Granillo y Abeldaño) – Central Córdoba 4 (Páez, Rodríguez -2- y Romero)
- Racing 0 – Independiente 0
- Defensa y Justicia 2 (Sosa-2-) – Dep. Riestra 1 (Matos)
- Instituto 1 (Marasca) – Unión 0
- Aldosivi 0 – San Martín SJ 1 (Nieva)
- Rosario Central 3 (Raffin, Cantizano y Piozzi) – Newell’s 0
- Platense 1 (Quesada) – Argentinos 1 (Seggio)
- Boca 1 (Giménez -EC-) – River 1 (Woiski)
- Talleres 0 – Belgrano 4 (Zelarayán x2, Melano y Heredia)
- Indepte. Rivadavia 2 (Leiva y Sabato) – Godoy Cruz 0
- San Lorenzo 0 – Huracán 1 (Kalinger)