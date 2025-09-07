Triunfazo de Independiente Rivadavia ante Godoy Cruz en el duelo de mendocinos por el Torneo Proyección

sabato 2 Independiente Rivadavia le ganó a Godoy Cruz en el Torneo Proyección.

La reserva de Independiente Rivadavia lleva 3 partidos sin perder, su última derrota fue ante Boca, sumó 7 de los últimos 9 puntos que disputó y tiene como goleador y figura al Rifle Sábato, quien con solo 17 años lleva 8 goles en 20 partidos jugados esta temporada y en el Clausura hizo 5 tantos en 7 encuentros.

La Lepra, dirigida por Oscar Alonso, formó con Bravo, Thiago Andino, Molina, Suárez y Salvo; Arias, Mocayar y Sergio Ortiz; Ibáñez, Sábato y Leiva. Luego ingresaron Francisco Ortiz, Narváez, Arias, Muñoz y Morales.

Del lado del Tomba Ernesto Pedernera puso como titulares a Salinas; Cruceño, Funes, Paillalep y Persia, Menegón, Briones y Martínez; Valverde, González y Pascual. Luego ingresaron Lebrón, Vallejos, Montiveros, López y Navarro.

Este resultado deja a los azules en la octava posición de la zona A con 11 puntos producto de una campaña de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, 12 goles a favor y 10 en contra. El Tomba quedó ubicado 13 en la zona B con 7 puntos ya que ganó dos partidos, empató uno y perdió 5 con 5 tantos convertidos y 7 en contra.

La campaña de Independiente Rivadavia en el Clausura del Torneo Proyección

vs. Newells 3-0 (L)

vs. Barracas 0-1 (V)

vs. Belgrano 1-3 (L)

vs. Estudiantes 1-1 (V)

vs. Boca 0-1 (L)

vs. Tigre 3-3 (V)

vs. Argentinos Juniors 2-1 (L)

vs. Godoy Cruz (L) 2-0

