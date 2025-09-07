Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Triunfazo de Independiente Rivadavia ante Godoy Cruz en el duelo de mendocinos por el Torneo Proyección

Independiente Rivadavia le ganó el duelo de mendocinos a Godoy Cruz en Torneo Proyección, el torneo de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol.

Por UNO
Sábato hizo el segundo de la Lepra.

Independiente Rivadavia le ganó el duelo de mendocinos a Godoy Cruz en el Torneo Proyección, el certamen de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol.

Axel Leiva y el goleador Luciano Sábato marcaron los goles en el estadio Bautista Gargantini, escenario que abrió sus puertas a los socios locales para el encuentro que correspondió a la fecha 8 del Torneo Clausura.

El cruce entre la Lepra y el Tomba fue parte de los partidos Interzonales jugados durante el fin de semana entre los que se destacó el empate 1 a 1 entre River y Boca.

sabato 2
Independiente Rivadavia le ganó a Godoy Cruz en el Torneo Proyección.

La reserva de Independiente Rivadavia lleva 3 partidos sin perder, su última derrota fue ante Boca, sumó 7 de los últimos 9 puntos que disputó y tiene como goleador y figura al Rifle Sábato, quien con solo 17 años lleva 8 goles en 20 partidos jugados esta temporada y en el Clausura hizo 5 tantos en 7 encuentros.

La Lepra, dirigida por Oscar Alonso, formó con Bravo, Thiago Andino, Molina, Suárez y Salvo; Arias, Mocayar y Sergio Ortiz; Ibáñez, Sábato y Leiva. Luego ingresaron Francisco Ortiz, Narváez, Arias, Muñoz y Morales.

Del lado del Tomba Ernesto Pedernera puso como titulares a Salinas; Cruceño, Funes, Paillalep y Persia, Menegón, Briones y Martínez; Valverde, González y Pascual. Luego ingresaron Lebrón, Vallejos, Montiveros, López y Navarro.

Este resultado deja a los azules en la octava posición de la zona A con 11 puntos producto de una campaña de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, 12 goles a favor y 10 en contra. El Tomba quedó ubicado 13 en la zona B con 7 puntos ya que ganó dos partidos, empató uno y perdió 5 con 5 tantos convertidos y 7 en contra.

Link para revivir el duelo de mendocinos por el Torneo Proyección

La campaña de Independiente Rivadavia en el Clausura del Torneo Proyección

  • vs. Newells 3-0 (L)
  • vs. Barracas 0-1 (V)
  • vs. Belgrano 1-3 (L)
  • vs. Estudiantes 1-1 (V)
  • vs. Boca 0-1 (L)
  • vs. Tigre 3-3 (V)
  • vs. Argentinos Juniors 2-1 (L)
  • vs. Godoy Cruz (L) 2-0
independiente 1

Los resultados de la fecha 8 del Clausura del Torneo Proyección

  • Barracas Central 1 (Albornoz) – Sarmiento 2 (Fumiz y Márquez)
  • Colón 1 (Genolet) – Ferro 1 (Lucero)
  • Estudiantes 0 – Gimnasia 0 – City Bell
  • Banfield 1 (Gómez) – Lanús 2 (Balbuena y De Martis)
  • Vélez 0 – Tigre 0
  • Atlético Tucumán 2 (Granillo y Abeldaño) – Central Córdoba 4 (Páez, Rodríguez -2- y Romero)
  • Racing 0 – Independiente 0
  • Defensa y Justicia 2 (Sosa-2-) – Dep. Riestra 1 (Matos)
  • Instituto 1 (Marasca) – Unión 0
  • Aldosivi 0 – San Martín SJ 1 (Nieva)
  • Rosario Central 3 (Raffin, Cantizano y Piozzi) – Newell’s 0
  • Platense 1 (Quesada) – Argentinos 1 (Seggio)
  • Boca 1 (Giménez -EC-) – River 1 (Woiski)
  • Talleres 0 – Belgrano 4 (Zelarayán x2, Melano y Heredia)
  • Indepte. Rivadavia 2 (Leiva y Sabato) – Godoy Cruz 0
  • San Lorenzo 0 – Huracán 1 (Kalinger)

