El Rifle Sábato

El Rifle Sábato, el 9 de la Lepra, realizó la pretemporada con el plantel profesional.

Prensa Independiente Rivadavia

Por la misma fecha, pero del Torneo Proyección (Reserva), el Xeneize se impuso por 1-0 gracias al tempranero gol conseguido por Juan Cruz Payal cuando el reloj marcaba apenas 23 segundos de juego.

Reserva Independiente Rivadavia
La Lepra mereció más, pero no pudo ante Boca por el torneo de Reserva.

El número 10 del elenco visitante recibió la asistencia de Gonzalo Gelini y, con un derechazo cruzado a la carrera, venció la resistencia de Nicolás Bolcato, quien nada pudo hacer ante la primera jugada de riesgo.

Independiente Rivadavia fue de menor a mayor y contó con varias situaciones de gol, sobre todo en la primera etapa. Joaquín Ibañez desbordó por derecha, tiró el centro atrás y Luciano Sábato no logró aprovechar el rebote del arquero de Boca.

Minutos más tarde Lautaro Torres hizo lo propio por izquierda, pero su centro no pudo ser conectado por el Pulga Ibañez, quien aparecía por el segundo palo. El Rifle Sábato también contó con dos remates que no pudo enviar bajo los tres palos.

Por su parte Nicolás Bolcato se lució con una tremenda atajada que podría haber significado el segundo tanto del Xeneize. Tras un buen centro de Santiago Zampieri, Tomás Aranda definió de derecha provocando la volada del arquero leproso, que despejó al córner.

Reserva Independiente Rivadavia
Tiago Andino, uno de los puntos altos de Independiente Rivadavia.

En el complemento la más clara para Independiente Rivadavia llegó tras un tiro libre ejecutado por Matías Salvo. El lateral izquierdo ejecutó de zurda para la llegada de Luciano Suárez, quien por centímetros no pudo definir de cabeza al borde del área chica.

De esta manera el equipo comandado por Oscar Alonso se quedó con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas. Mientras que Boca, dirigido por Mariano Herrón, llegó a las nueve unidades (tres triunfos y dos derrotas).

El plantel profesional de Independiente Rivadavia dijo presente

Luego de la práctica de este martes por la mañana en Ciudad Deportiva, los jugadores de Independiente Rivadavia dijeron presente en el estadio Bautista Gargantini acompañando al equipo de la Reserva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1955380254996041763&partner=&hide_thread=false

El propio Alfredo Berti y Santiago Flores, su ayudante de campo, fueron captados por las cámaras en la platea Oeste de la Catedral. Varios de los futbolistas, como Sebastián Villa, Ezequiel Centurión, Victorio Ramis, Mauricio Cardillo, Sheyko Studer, Tomás Bottari y Matías Fernández, entre otros, disfrutaron del encuentro acompañados por el mate.

