Mal negocio: el Manchester City pagó 120 millones de euros por él y ahora lo cede por la mitad

La operación se concretó luego de una temporada con escasa participación: Grealish fue titular en apenas 16 partidos y quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de Clubes, reflejo de su bajo nivel y del lugar que ocupaba en la competencia interna por los puestos de extremo.

Durante sus cuatro años como jugador del City, el ex Aston Villa disputó 157 encuentros, marcó 17 goles y dio 23 asistencias, de los que su primera temporada fue la más activa, con 39 partidos jugados, 31 titularidades, seis goles y cuatro asistencias.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo espacio ante la consolidación de figuras como Phil Foden, Bernardo Silva y Jeremy Doku, y la reciente incorporación de Rayan Cherki por 36.5 millones de euros.

Grealish deja el club con siete títulos obtenidos, entre ellos tres Premier League y la Champions League 2023 y su salida marca el cierre de un ciclo que comenzó con grandes expectativas y terminó con una cesión a un competidor directo en la Premier League, en busca de recuperar continuidad y nivel competitivo.