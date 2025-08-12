Alejandro Garnacho, protagonista de un escándalo en Manchester: la foto de la polémica

No es la primera vez que Garnacho aparece vinculado a estos aparatos: en 2023, una historia suya en Instagram dejó entrever que poseía otro modelo, aunque allegados aclararon que pertenecía a un familiar.

En lo deportivo, la relación entre Garnacho y el club está en un punto de quiebre. El entrenador Ruben Amorim lo dejó fuera de la lista de 32 jugadores que hicieron la pretemporada en Estados Unidos, y según trascendió, le sugirió que busque un nuevo club.

garnacho, polemica Garnacho fue fotografiado con un vapeador en la mano y desató la polémica

Desde su debut en abril de 2022, Garnacho disputó 144 partidos, con 26 goles y 22 asistencias en Manchester, logrando la FA Cup 2024 y la Copa de la Liga en 2023.

Cuánto puede pagar el Chelsea por Garnacho

Si esta imagen no perjudica la transferencia que estaba por darse, se dice que Chelsea pagaría cerca de 50 millones de euros por Garnacho, lo que se traduce en cerca de 40 millones de libras esterlinas.

En un inicio, Manchester United llegó a pedir 70 millones de euros por Garnacho, pero Chelsea consideró el precio demasiado alto. En la Selección Argentina, el extremo no juega desde noviembre de 2024 en una victoria por 1-0 ante Paraguay, encuentro en el que ingresó 26 minutos.