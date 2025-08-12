Boca Juniors jugará frente a Independiente Rivadavia su 18° partido oficial en el Malvinas

Frente a Independiente Rivadavia, Boca jugará su encuentro 18° en el parque General San Martín. El historial de partidos oficiales que ha jugado el conjunto azul-oro, que actualmente dirige Miguel Ángel Russo, suma 17 presentanciones y todas fueron el Estadio Malvinas Argentinas. La primera vez fue el 22 de noviembre de 1978.

Boca buscará emparejar su record en Mendoza frente a los dirigidos por Alfredo Berti

Boca jugó sus primeros partidos oficiales en mendoza en el marco del viejo Campeonato Nacional y su primera presentación fue en el flamante estadio Malvinas Argentinas, inaugurado el 14 de mayo de 1978. El Xeneize jugó allí cuatro partidos entre 1978 y 1983, y todos fueron derrotas por la mímina, tres contra Gimnasia y Esgrima y uno frente al Atlético Club San Martín.