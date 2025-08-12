El estadio Malvinas se prepara para el enfrentamiento que tendrá la Lepra contra uno de los dos equipos más populares del páis, Boca Juniors. El encuentro se juega el domingo a las 20.30 por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y el Xeneize buscará poner sus números en positivo en este escenario mendocino.
Boca Juniors jugará frente a Independiente Rivadavia su 18° partido oficial en el Malvinas
