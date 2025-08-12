Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
TORNEO CLAUSURA

Boca Juniors jugará frente a Independiente Rivadavia su 18° partido oficial en el Malvinas

Este domingo Independiente Rivadavia recibe a Boca por la 5ª fecha del Clausura en el Estadio Malvinas Argentinas, donde el Xeneize tiene un récord negativo

Raúl Adriazola
la última presentación de Boca Juniors fue en el empate frente a Independiente Rivadavia de la Copa de la Liga del año pasado.

El estadio Malvinas se prepara para el enfrentamiento que tendrá la Lepra contra uno de los dos equipos más populares del páis, Boca Juniors. El encuentro se juega el domingo a las 20.30 por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y el Xeneize buscará poner sus números en positivo en este escenario mendocino.

Frente a Independiente Rivadavia, Boca jugará su encuentro 18° en el parque General San Martín. El historial de partidos oficiales que ha jugado el conjunto azul-oro, que actualmente dirige Miguel Ángel Russo, suma 17 presentanciones y todas fueron el Estadio Malvinas Argentinas. La primera vez fue el 22 de noviembre de 1978.

futbol-gimnasia-boca (1)

Boca buscará emparejar su record en Mendoza frente a los dirigidos por Alfredo Berti

Boca jugó sus primeros partidos oficiales en mendoza en el marco del viejo Campeonato Nacional y su primera presentación fue en el flamante estadio Malvinas Argentinas, inaugurado el 14 de mayo de 1978. El Xeneize jugó allí cuatro partidos entre 1978 y 1983, y todos fueron derrotas por la mímina, tres contra Gimnasia y Esgrima y uno frente al Atlético Club San Martín.

De los 17 encuentros, Boca ganó cinco, perdió 6 y empató seis. El último fue el 10 de agosto del año pasado, Copa de la Liga, donde empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia, rival del próximo domingo.

El historial de partidos oficiales de Boca Juniors en el Estadio Malvinas Argentinas

Fecha Equipo Torneo Resultado Estadio

  • 22/11/78 Gimnasia y Esgrima Nac. 0-1 Malvinas Argentinas
  • 07/9/80 Atl. San Martín Nac. 0-1 Malvinas Argentinas
  • 28/3/82 Gimnasia y Esgrima Nac 0-1 "
  • 10/4/83 Gimnasia y Esgrima Nac. 0-1 "
  • 25/3/07 Godoy Cruz Clau. 1-0 "
  • 28/9/08 Godoy Cruz Aper. 1-4 "
  • 21/2/10 Godoy Cruz Clau. 1-1 "
  • 8/8/10 Godoy Cruz Aper. 1-1 "
  • 27/11/11 Godoy Cruz Aper. 2-1 "
  • 23/6/13 Godoy Cruz Fin. 1-1 "
  • 20/10/13 Godoy Cruz Ini. 2-2 "
  • 19/10/14 Godoy Cruz Trans. 3-2 "
  • 18/9/16 Godoy Cruz Camp. 1-1 "
  • 23/9/22 Godoy Cruz Liga 1-0 "
  • 22/6/23 Godoy Cruz Liga 0-4 "
  • 26/11/24 Godoy Cruz Copa L. 2-1 "
  • 10/8/24 Independiente R. Copa L. 1-1 "

Total: 17

Ganados: 5

Perdidos: 6

Empatados: 6

