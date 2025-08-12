Insólito: no vio que la rampa estaba levantada y cayó con su auto al vacío en un estacionamiento

La secuencia ocurrió el viernes último por la mañana, alrededor de las 9.15, quedó registrada en el video captado por una cámara de seguridad, y allí se puede ver cómo la conductora avanzó hacia la salida sin advertir el vacío que estaba frente a ella.

Según trascendió, las rampas del lugar funcionan de forma móvil para permitir que haya lugar tanto en el subsuelo como en el primer piso del estacionamiento. Sin embargo, en el momento en que la mujer se disponía a salir, el sistema no habría bajado a tiempo para habilitar el paso del vehículo.

En las imágenes, se puede observar una impactante escena: mientras dos personas ingresaron al edificio de al lado y se saludaron con otras, el auto aceleró sobre la rampa, rebotó dos veces y cayó de punta al piso de la planta baja.

Playa auto incidente La conductora de un automóvil se precipitó al vacío en un estacionamiento al no advertir que la rampa no estaba habilitada Foto gentileza infobae.com

El impacto contra el piso del estacionamiento provocó que el grupo de vecinos y otras personas que estaban en la entrada se dirigiera a la salida al sitio donde ocurrió el incidente para asistir a la conductora. Pero felizmente, segundos después, tras liberarse del cinturón de seguridad, la mujer salió del vehículo.

A pesar de la magnitud del golpe y de la destrucción casi total de la parte frontal del auto, la víctima resultó ilesa, más allá de que los médicos que llegaron en una ambulancia del SAME la asistieron por algún posible golpe que hubiera sufrido.