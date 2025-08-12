Inicio Sociedad Insólito
Insólito: no vio que la rampa estaba levantada y cayó con su auto al vacío en un estacionamiento

La conductora de un automóvil se precipitó al vacío en un estacionamiento al no advertir que la rampa no estaba habilitada. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales

Por UNO
Foto gentileza minutouno.com

La conductora de un automóvil fue protagonista de un curioso incidente en una playa de estacionamiento, que sorprendió a los vecinos y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La insólita imagen ocurrió en una playa de estacionamiento del partido bonaerense de La Matanza el viernes último, pero el video se conoció en las últimas horas. Una mujer a bordo de un automóvil Fiat Cronos intentaba salir de la planta alta del estacionamiento y no advirtió que rampa de acceso se encontra inhabilitada en ese momento para la salida de vehículos.

Playa auto caída
La mujer no advirtió que la rampa del estacionamiento no estaba habilitada y avanzó con su automóvil para caer al vacío

La conductora continuó a vanzando y el vehículo cayó al vacío varios metros. Esto provocó que los vecinos y otras personas que se encontraban cerca del incidente fueran rapidamente a rescatar a la conductora, que había quedado atrapada en el habitáculo.

La secuencia ocurrió el viernes último por la mañana, alrededor de las 9.15, quedó registrada en el video captado por una cámara de seguridad, y allí se puede ver cómo la conductora avanzó hacia la salida sin advertir el vacío que estaba frente a ella.

Según trascendió, las rampas del lugar funcionan de forma móvil para permitir que haya lugar tanto en el subsuelo como en el primer piso del estacionamiento. Sin embargo, en el momento en que la mujer se disponía a salir, el sistema no habría bajado a tiempo para habilitar el paso del vehículo.

En las imágenes, se puede observar una impactante escena: mientras dos personas ingresaron al edificio de al lado y se saludaron con otras, el auto aceleró sobre la rampa, rebotó dos veces y cayó de punta al piso de la planta baja.

Playa auto incidente
La conductora de un automóvil se precipitó al vacío en un estacionamiento al no advertir que la rampa no estaba habilitada

El impacto contra el piso del estacionamiento provocó que el grupo de vecinos y otras personas que estaban en la entrada se dirigiera a la salida al sitio donde ocurrió el incidente para asistir a la conductora. Pero felizmente, segundos después, tras liberarse del cinturón de seguridad, la mujer salió del vehículo.

A pesar de la magnitud del golpe y de la destrucción casi total de la parte frontal del auto, la víctima resultó ilesa, más allá de que los médicos que llegaron en una ambulancia del SAME la asistieron por algún posible golpe que hubiera sufrido.

