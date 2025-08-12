Vélez se trajo un punto de su visita a Fortaleza y la serie se definirá en Liniers

Embed

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero un tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones, dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos Conmebol, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

Vélez vs. Fortaleza, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

El cotejo de vuelta entre el elenco velezano y el equipo brasileño se jugará el martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.