Es que Central Córdoba alcanzó los 11 puntos, al igual que la Liga Deportiva Universitaria de Quito y que Flamengo, pero la diferencia de goles conllevó a que quedara fuera de octavos, aunque logró la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a los equipos que disputarán los octavos de final del torneo de equipos más importante de América, así quedó el cronograma:

Fortaleza - Vélez : martes 12 de agosto a las 19.

: martes 12 de agosto a las 19. Peñarol - Racing : martes 12 de agosto a las 21.30.

: martes 12 de agosto a las 21.30. Cerro Porteño - Estudiantes : miércoles 13 de agosto a las 19.

: miércoles 13 de agosto a las 19. Libertad de Paraguay - River Plate: jueves a las 21.30.

Copa Libertadores Cuatro equipos argentinos continúan en carrera en la Copa Libertadores.

Conmebol confirmó los árbitros de los octavos de la Copa Libertadores: así dirigirán a los clubes argentinos

Vélez Sarsfield tendrá el arbitraje de Derlis López, paraguayo que solo ha dirigido ocho encuentros en la Copa Libertadores siendo uno de ellos fue el triunfo del Fortín por 2 a 1 frente a Unión La Calera de Chile en la zona de grupos en 2021. El hombre de negro será asistido por Roberto Cañete y Eduardo Britos, mientras que Mario Díaz de Vivar será el cuarto árbitro, Ulises Mereles estará en el VAR y José Villagra en el AVAR.

Racing tendrá un equipo de colegiados de nacionalidad brasilera y será Raphael Claus quien será el principal. El árbitro es conocido para los argentinos ya que fue el encargado de impartir justicia en la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. El team arbitral estará compuesto por Bruno Pires y Rafael Alves como asistentes, Bruno Arleu como cuarto árbitro, Wagner Reway en el VAR y Rodrigo Guarizo en el AVAR.

Estudiantes tendrá árbitros chilenos y será Piero Maza el encargado de estar como colegiado principal (dirige Copa Libertadores desde 2018). Estará acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, Fernando Vejar como cuarto árbitro, Rodrigo Carvajal en el VAR y Benjamín Saravia como AVAR.

River contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, quien tendrá como asistentes a Rodrigo Correa y a Bruno Boschilia. Paulo Zanovelli será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes en el AVAR. Se trata de un equipo de colegiados compuesto íntegramente por brasileros.