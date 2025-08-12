Huracán cayó por la mínima en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana

El elenco colombiano empezó a dominar el partido con el correr de los minutos y tuvo su primera llegada de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que el volante Luis Sánchez abrió para el remate del extremo Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa del Globo volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado.

Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.

En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta del defensor César Ibáñez sobre el extremo Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho, para convertir el 1-0.

En 22 minutos de la segunda etapa, el mediocampista Leonardo Gil avanzó por derecha y filtró un buen pase para el delantero Luciano Giménez, cuyo remate bajo y cruzado fue contenido por el arquero James Aguirre.

34' ST: El equipo local volvió a acercarse al gol a los 34 minutos, por medio de un remate lejano del volante Mateo García, que tenía potencia pero salió al medio y fue tapado por el arquero Hernán Galíndez.

Síntesis del partido Once Caldas- Huracán

Copa Sudamericana 2025 -Octavos de final- Partido de ida.

Estadio: Palogrande (Colombia).

Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil).

VAR: Daniel Nobre (Brasil).

Once Caldas (1) : James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García; Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Herrera.

Huracán (0): Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Kudelka.

Gol en el segundo tiempo: 11m. Dayro Moreno de penal (OC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gabriel Alanís por Rodrigo Cabral (H) y Luciano Giménez por Matías Tissera (H); 25m. Iván Rojas por Mateo Zuleta (OC) y Luis Gómez por Alejandro García (OC); 37m. Facundo Waller por Leonardo Gil (H), Agustín Urzi por Juan Bisanz (H); Eduar Beltrán por Luis Sánchez (OC) y Jefry Zapata por Dayro Moreno (OC); 44m. Lucas Carrizo por Emmanuel Ojeda (H).