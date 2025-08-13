Inicio Ovación Fútbol Peñarol
Copa Libertadores

Peñarol sacó ventaja en la ida ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Peñarol mostró su fuerza como local en el estadio Campeón del Siglo, donde se impuso a Racing.

Racing no pudo con Peñarol.

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Peñarol mostró su fuerza como local en el estadio Campeón del Siglo, donde se impuso a Racing Club y salió victorioso.

El único gol del encuentro fue anotado por David Terans en el minuto 77, tras un preciso pase de Matías Arezo, que permitió al volante dirigir el balón con un cabezazo hacia el fondo de la red.

Terans se destacó como el mejor jugador de un encuentro que tuvo clima de Copa Libertadores y en el que Marcos Rojo ingresó en el final e hizo su debut en la Academia, donde fue titular el mendocino Marco Di Césare.

Con esta victoria, Peñarol llega con una ventaja favorable para alcanzar los cuartos de Final en la Copa Libertadores al partido de vuelta programado para el martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.

La ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

  • Peñarol 1 - Racing 0
  • Atlético Nacional 0 - San Pablo 0
  • Fortaleza 0 - Vélez 0

Miércoles 13/8

  • 19 Cerro Porteño vs. Estudiantes
  • 21.30 Flamengo vs. Inter

Jueves 14/8

  • 19 Botafogo vs. Liga de Quito
  • 21.30 Libertad vs. River
  • 21.30 Universitario (Perú) - Palmeiras

