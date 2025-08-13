Peñarol sacó ventaja en la ida ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores

El único gol del encuentro fue anotado por David Terans en el minuto 77, tras un preciso pase de Matías Arezo, que permitió al volante dirigir el balón con un cabezazo hacia el fondo de la red.

2025_08_250812732-scaled (2) Peról sacó ventaja en la ida ante Conmebol.

Terans se destacó como el mejor jugador de un encuentro que tuvo clima de Copa Libertadores y en el que Marcos Rojo ingresó en el final e hizo su debut en la Academia, donde fue titular el mendocino Marco Di Césare.