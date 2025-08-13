Presta atención: estas son las señales que indican que un niño está mal emocionalmente

Llorar con frecuencia, mostrarse desanimado o sin interés en actividades que antes disfrutaba es una clara señal de que un niño puede estar afectado desde lo emocional.

La irritabilidad y los cambios de humor también son frecuentes. Enfadarse con facilidad o mostrar notorios cambios en el estado de ánimo no es algo normal en un niño.

señales, niño El aislamiento social es un claro indicador de que un niño no está en un buen momento

Un niño que está triste también evita a los amigos. El aislamiento social es otra de las características a tener en cuenta ante la problemática planteada. Otras de las señales, aunque menos frecuentes, son las siguientes:

Comer mucho más o mucho menos de lo habitual, tener dificultad para dormir o dormir demasiado.

Descenso en las calificaciones, dificultad para concentrarse en clase o faltar a la escuela con frecuencia.

Lastimarse a sí mismos, hablar de muerte o suicidio, o mostrar conductas de riesgo.

Quejas frecuentes de dolores de cabeza o estómago sin causa médica.

Volver a comportamientos propios de etapas anteriores, como orinarse en la cama o chuparse el dedo.

Cómo evitar que un niño esté mal emocionalmente

Para evitar que un niño esté mal emocionalmente, es fundamental crear un ambiente seguro y de apoyo, fomentar la comunicación abierta, enseñar estrategias de afrontamiento saludables y buscar ayuda profesional si es necesario.

Esto implica que los padres deben validar sus emociones, enseñarle a su niño a identificar y expresar sus sentimientos, establecer límites y, sobre todo, pasar tiempo de calidad juntos.