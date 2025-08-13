Otra exitosa intervención en el Hospital Garrahan: separaron a dos gemelas siamesas

Garrahan gemelas cirugía En una compleja intervención quirúrgica, especialistas del Hospital Garrahan separaron a dos gemelas siamesas unidas por el abdomen Foto gentileza Diario Uno Santa Fe

“Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, indicó el jefe del servicio de Cirugía General, Víctor Ayarzábal,.

El especialista comentó que “la operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”.

“Tendrán una vida normal una vez recuperadas de su postoperatorio comiendo bien”, dijo y confió que podrán regresar a su hogar en Rosario una vez que estén sin medicación y estabilizadas, comentaron desde las institución.

Las gemelas rosarinas Ambar y Pilar habían nacido en abril en el Hospital Argerich con un peso de 1.800 gramos cada una, y posteriormente fueron trasladadas al Garrahan. “Esperamos unos meses desde que nacieron para que tuvieran mejor peso y así poder afrontar la cirugía”, comentaron los especialistas.

Desde el Hospital Garrahan señalaron que el procedimiento contó con una cuidadosa planificación ya que, a diferencia de los casos que requieren una intervención de urgencia, las niñas se encontraban estables y la cirugía se pudo hacer de forma programada.

Garrahan gemelas padres Los padres de las pequeñas gemelas Ambar y Pilar horas antes de la compleja operación para separarlas Foto gentileza rosario3.com

Los responsables del Hospital Garrahan explicaron además que el equipo médico se preparó con una simulación previa y contó con diversas especialidades entre las que se destacaron cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos, además de un equipo de enfermería.

La incidencia de nacimientos de siameses en Argentina es de 1 caso cada 50 mil a uno cada 100 mil, y la diferencia está relacionada con el número de muertes fetales o al momento de los nacimientos.