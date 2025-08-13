Animales sueltos: hallaron 5 ovejas sueltas en la calle y hubo un operativo para evitar accidentes

Los animales fueron encontrados cuando caminaban por el costado del corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz, donde al menos una de ellas fue vista mientras comía la basura que había en la acequia.

animales sueltos ovejas Godoy Cruz 2 Uno de los animales estaba dentro de la acequia donde comía papeles y basura. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A pesar de la sorpresa que varios se llevaron por ver las ovejas que estaban tranquilas en el lugar, otros aseguraron que se habrían escapado de un corral ubicado en un puesto cercano de la zona.