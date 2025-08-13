Inicio Sociedad animales
Insólito

Animales sueltos: hallaron 5 ovejas sueltas en la calle y hubo un operativo para evitar accidentes

Los animales comían basura en el corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz. Para evitar accidentes con las ovejas, Tránsito y la Policía trabajaron en la zona

Por UNO
Los animales sorprendieron a varios y montaron un operativo para encontrar a su dueño para poner a las ovejas a salvo.

Los animales sorprendieron a varios y montaron un operativo para encontrar a su dueño para poner a las ovejas a salvo.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cinco ovejas sorprendieron este miércoles a varios mendocinos cuando fueron vistas al costado de un corredor de Godoy Cruz. Personal de Tránsito y la Policía Ambiental trabajaron en la zona para evitar accidentes y para sacar a los animales de allí.

Los animales fueron encontrados cuando caminaban por el costado del corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz, donde al menos una de ellas fue vista mientras comía la basura que había en la acequia.

animales sueltos ovejas Godoy Cruz 2
Uno de los animales estaba dentro de la acequia donde comía papeles y basura.

Uno de los animales estaba dentro de la acequia donde comía papeles y basura.

A pesar de la sorpresa que varios se llevaron por ver las ovejas que estaban tranquilas en el lugar, otros aseguraron que se habrían escapado de un corral ubicado en un puesto cercano de la zona.

animales sueltos ovejas Godoy Cruz
Algunos indicaron que los animales escaparon del corral de un puesto cercano al corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz.

Algunos indicaron que los animales escaparon del corral de un puesto cercano al corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz.

De todas formas, personal de Tránsito de Godoy Cruz y de la Policía Ambiental trabajaron en la zona para evitar accidentes o que alguien se llevara a los animales, y determinar de dónde se habían escapado. No es la primera vez que sucede el caso de animales de corral sueltos en esa zona.

Temas relacionados:

Te puede interesar