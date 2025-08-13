Animales sueltos: hallaron 5 ovejas sueltas en la calle y hubo un operativo para evitar accidentes

Cinco ovejas sorprendieron este miércoles a varios mendocinos cuando fueron vistas al costado de un corredor de Godoy Cruz. Personal de Tránsito y la Policía Ambiental trabajaron en la zona para evitar accidentes y para sacar a los animales de allí.
Los animales fueron encontrados cuando caminaban por el costado del corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz, donde al menos una de ellas fue vista mientras comía la basura que había en la acequia.
A pesar de la sorpresa que varios se llevaron por ver las ovejas que estaban tranquilas en el lugar, otros aseguraron que se habrían escapado de un corral ubicado en un puesto cercano de la zona.
De todas formas, personal de Tránsito de Godoy Cruz y de la Policía Ambiental trabajaron en la zona para evitar accidentes o que alguien se llevara a los animales, y determinar de dónde se habían escapado. No es la primera vez que sucede el caso de animales de corral sueltos en esa zona.