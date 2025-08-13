El pronóstico del tiempo en Mendoza indicó el ingreso de un frente frío y se mantendrá hasta el viernes

El pronóstico del tiempo marcó para este miércoles 13 de agosto un fuerte descenso de la temperatura. Es que ingresó un frente frío que puso fin a los días primaverales en el que se registraron máximas de 19° y 21°C. Las bajas temperaturas se mantendrán hasta el viernes. El domingo 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.
