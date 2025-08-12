Viento Zonda, calor primaveral y el ingreso de un frente frío para este martes

Tras el viento Zonda llegará un frente frío

La especialista señaló que hacia la tarde noche de este martes avanzará un sistema frontal con viento del sur que marcará la llegada del frente frío a toda la provincia.

Esta masa de aire frío traerá aumento de la nubosidad que se mantendrá hasta el viernes, además de un marcado descenso de la temperatura, ya que el miércoles se espera una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 13 grados, es decir 10 grados menos que este martes.

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (17).jpeg El frente frío afectará a toda la provincia y la temperatura bajará cerca de 10 grados. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Este frente frío se mantendrá durante el jueves con marcas que irán de 7 grados de mínima a 15 de máxima, muy similar a lo que pasará el viernes con 8 grados de mínima y 16 grados de máxima.

A pesar del viento Zonda en parte de la cordillera, recién el viernes podría haber alguna nevada que afectaría sectores de la alta montaña.