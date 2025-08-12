Inicio Sociedad Viento Zonda
Tiempo loco

Viento Zonda, calor primaveral y el ingreso de un frente frío para este martes

La máxima de este martes será casi de primavera, mientras que en algunos sectores de la provincia habrá viento Zonda. Hacia la noche ingresará un frente frío

Por UNO
El viento Zonda soplará en algunos sectores de la provincia, mientras que en el Gran Mendoza se destacará la elevada máxima de la temperatura como consecuencia de viento del norte. Todo esto terminará hacia la noche cuando llegue el frente frío con fuertes ráfagas del sector sur.

Diferentes modelos meteorológicos señalaron que este martes estará marcado por la alta temperatura especialmente en el Gran Mendoza y se espera un día casi de primavera con una máxima que rondará los 24 grados hacia las primeras horas de la tarde.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (30).jpeg
Al mismo tiempo, el viento Zonda comenzó a soplar en Malargüe en la madrugada de este martes y se mantendrá durante gran parte del día. Las ráfagas alcanzarían a sectores del Valle de Uco y Uspallata, según detalló la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil.

Tras el viento Zonda llegará un frente frío

La especialista señaló que hacia la tarde noche de este martes avanzará un sistema frontal con viento del sur que marcará la llegada del frente frío a toda la provincia.

Esta masa de aire frío traerá aumento de la nubosidad que se mantendrá hasta el viernes, además de un marcado descenso de la temperatura, ya que el miércoles se espera una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 13 grados, es decir 10 grados menos que este martes.

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (17).jpeg
Este frente frío se mantendrá durante el jueves con marcas que irán de 7 grados de mínima a 15 de máxima, muy similar a lo que pasará el viernes con 8 grados de mínima y 16 grados de máxima.

A pesar del viento Zonda en parte de la cordillera, recién el viernes podría haber alguna nevada que afectaría sectores de la alta montaña.

