El viento Zonda soplará en algunos sectores de la provincia, mientras que en el Gran Mendoza se destacará la elevada máxima de la temperatura como consecuencia de viento del norte. Todo esto terminará hacia la noche cuando llegue el frente frío con fuertes ráfagas del sector sur.
Viento Zonda, calor primaveral y el ingreso de un frente frío para este martes
