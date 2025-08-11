El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció un martes con ascenso de la temperatura y viento Zonda

Para este miércoles se espera el ingreso de un frente frío. El pronóstico anunció un día mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Se espera una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (25).jpeg El pronóstico del tiempo indicó que este miércoles bajará la temperatura por el ingreso de un frente frío en Mendoza. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Para el resto de la semana, jueves y viernes se mantendrán las temperaturas mínimas y máximas entre los 15° y 16°, mientras que las mínimas rondarán entre los 2°C y 4°C. Y las máximas entre las 14° y los 16°C.

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

Para el jueves se espera una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.

Y el viernes una mínima de 2°C y una máxima de 14°C.