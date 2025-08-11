Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció un martes con ascenso de la temperatura y viento Zonda

El pronóstico anticipó que este martes se registrará una máxima de 26°C y viento Zonda en precordillera. El miércoles ingresa un frente frío

Por UNO
Este martes será el último día primaveral en Mendoza
Este martes será el último día primaveral en Mendoza, según el pronóstico de Contingencias Climáticas.

La Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó para este martes 12 de agosto un día cálido con una máxima de 26°C y viento Zonda en Malargüe y en precordillera.

Se espera un día con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

La mínima será de 4°C y la máxima de 26°C.

Para este miércoles se espera el ingreso de un frente frío. El pronóstico anunció un día mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Se espera una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (25).jpeg
El pron&oacute;stico del tiempo indic&oacute; que este mi&eacute;rcoles bajar&aacute; la temperatura por el ingreso de un frente fr&iacute;o en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico del tiempo indicó que este miércoles bajará la temperatura por el ingreso de un frente frío en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Para el resto de la semana, jueves y viernes se mantendrán las temperaturas mínimas y máximas entre los 15° y 16°, mientras que las mínimas rondarán entre los 2°C y 4°C. Y las máximas entre las 14° y los 16°C.

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

Para el jueves se espera una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.

Y el viernes una mínima de 2°C y una máxima de 14°C.

