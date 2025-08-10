Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable pero se viene el Zonda

El martes, en tanto, el cielo se presentará mayormente nublado con ascenso de la temperatura. Precipitaciones en el sur provincial. Nevadas en cordillera. La máxima alcanzaría los 21º, con una mínima de 6º.

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un día gris para este martes, con disminución en la temperatura y húmedo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para el miércoles, en tanto, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada con el cielo mayormente nublado, y frío, fuerte descenso de la temperatura por el ingreso de un frente frío, y vientos del sector sur. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 13º, con una mínima de 7º.

Mientras que para el jueves se espera una leve mejoría, el cielo estará algo nublado, leve ascenso de la temperatura y vientos del sureste. La máxima alcanzaría los 15º, con una mínima probable de 7º.

El viernes, no se presentarán cambios de importancia en las condiciones del tiempo, el cielo estará de parcial a mayormente nublado durante toda la jornada, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector este. La máxima llegaría a los 15º con una mínima de 8º.

En tanto que el sábado, en el comienzo un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con tiempo inestable, con el cielo mayormente nublado, poco cambio de la temperatura, y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzaría los 14º con una mínima de 8º.