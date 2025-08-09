Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Sin nieve en la cordillera

El pronóstico del tiempo en Mendoza muestra temperaturas máximas típicas de primavera

En la alta montaña tampoco aparecen nevadas importantes para los próximos dos días, según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas

Por UNO
Se esperan días primaverales por lo menos hasta el martes

Se esperan días primaverales por lo menos hasta el martes, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. 

Desde este fin de semana y por lo menos hasta el martes, Mendoza vivirá unos días más típicos de la primavera que del invierno, según muestran los parámetros de la Dirección de Contingencias Climáticas sobre el pronóstico del tiempo extendido. Es que las máximas superarán los 20 grados durante las tardes.

De todas maneras, persisten las heladas parciales en las mañanas, muy comunes en esta época del año en la provincia.

El buen tiempo también reinará en la alta montaña donde no aparecen importantes nevadas para los próximos dos días, por lo que el Paso Cristo Redentor seguirá abierto con estas condiciones meteorológicas. El lunes aparece el Zonda en el sector de la precordillera.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (38).jpeg
Este fin de semana ser&aacute; ideal para disfrutar de actividades al aire libre, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo.

Este fin de semana será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, según el pronóstico del tiempo.

Pronóstico del tiempo extendido hasta el martes

Al igual que la jornada anterior, este sábado continuará el tiempo bueno, con escasa nubosidad y heladas parciales, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Poco nuboso en la cordillera. Máxima 17°C y mínima 4°C.

El domingo, la temperatura irá es ascenso y seguirán la poca nubosidad con heladas parciales y los vientos leves del noreste. El panorama en la zona cordillerana figura idéntico a las últimas 24 horas. Máxima 19°C y mínima 4°C.

Recién el lunes figura inestable en la alta montaña para estar atentos si se decide emprender un viaje a Chile. Se presentará un día algo nublado y Zonda en precordillera y Malargüe. Máxima 20°C y mínima 5°C.

El martes será otra jornada primaveral con ascenso de la temperatura, precipitaciones en el Sur provincial y nevadas en la cordillera. Máxima 21°C y mínima 6°C.

Temas relacionados:

Te puede interesar