El pronóstico del tiempo en Mendoza muestra temperaturas máximas típicas de primavera

Este fin de semana será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, según el pronóstico del tiempo.

Pronóstico del tiempo extendido hasta el martes

Al igual que la jornada anterior, este sábado continuará el tiempo bueno, con escasa nubosidad y heladas parciales, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Poco nuboso en la cordillera. Máxima 17°C y mínima 4°C.

El domingo, la temperatura irá es ascenso y seguirán la poca nubosidad con heladas parciales y los vientos leves del noreste. El panorama en la zona cordillerana figura idéntico a las últimas 24 horas. Máxima 19°C y mínima 4°C.

Recién el lunes figura inestable en la alta montaña para estar atentos si se decide emprender un viaje a Chile. Se presentará un día algo nublado y Zonda en precordillera y Malargüe. Máxima 20°C y mínima 5°C.

El martes será otra jornada primaveral con ascenso de la temperatura, precipitaciones en el Sur provincial y nevadas en la cordillera. Máxima 21°C y mínima 6°C.