Desde este fin de semana y por lo menos hasta el martes, Mendoza vivirá unos días más típicos de la primavera que del invierno, según muestran los parámetros de la Dirección de Contingencias Climáticas sobre el pronóstico del tiempo extendido. Es que las máximas superarán los 20 grados durante las tardes.
El pronóstico del tiempo en Mendoza muestra temperaturas máximas típicas de primavera
En la alta montaña tampoco aparecen nevadas importantes para los próximos dos días, según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas