Luego fue en la ceremonia de FIFA The Best Awards de 2017 el jugador la invitó para que lo acompañara en un evento que fue seguido por millones de personas de todo el mundo. Las muestras de cariño fueron una fija en las redes sociales donde ambos comparten diferentes momentos alegres de su vida, al punto de realizar "vivos" en Instagram donde conversan con sus fanáticos.

Es que el jugador portugués cuenta con 662 millones de seguidores en Instagram, mientras que la empresaria tiene casi 69 millones de seguidores; por lo tanto, mantener activas las cuentas es significativo para ellos y para quienes eligen estar al tanto de todo.

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos en total, y Georgina Rodríguez es la madre biológica de dos de ellos. Sin embargo, la argentina ha manifestado en diversas ocasiones que ella considera a todos sus hijos como suyos, dando a conocer un vínculo fuerte entre la pareja y los niños.

Familia Ronaldo - Georgina

La millonada que gastó Cristiano Ronaldo en el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez

Una vez que Georgina Rodríguez dio a conocer la noticia y el hermoso anillo de compromiso comenzaron las especulaciones con respecto a cuánto habrá gastado Cristiano Ronaldo. Es que teniendo en cuenta que presenta un diamante de gran tamaño, despertó la curiosidad de todos.

Brides es un sitio web que se centra en todo lo relacionado a compromisos, matrimonios, cotizaciones y eventos, es por eso que le consultaron al prestigioso joyero Benjamin Khordipour (de la emblemática joyería Estate Diamond) que tasase el anillo.

Y el especialista respondió: "Nos parece un diamante ovalado de 22 quilates, color H, claridad VS1. La piedra está engastada en platino con dos diamantes ovalados de dos quilates cada uno".

"El precio de este anillo es de aproximadamente 1.4 millones de euros", unos 1.6 millones de dólares.

Por su lado, según la revista PEOPLE, el director general de 77 Diamonds en Londres, Tobias Kormind, explicó que se trata de un "deslumbrante accesorio de Rodríguez es de aproximadamente 35 quilates y eso solo por la piedra central ovalada". Además, agregó que la pieza "está flanqueada por piedras laterales ovaladas engastadas en platino, que estima que pesan aproximadamente un quilate cada una".

Por lo tanto, "se trataría de un anillo con unos magníficos 37 quilates" y tiene un valor de 5 millones de dólares.