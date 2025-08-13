Tottenham, con Cuti Romero, y PSG definen la Supercopa de Europa en una promesa de partidazo: hora, TV y formaciones

Por el lado del Tottenham, la apuesta en el equipo es fuerte para esta temporada. En la dirección técnica, los Spurs contrataron como nuevo entrenador a Thomas Frank, que llegó procedente del Brentford para reemplazar a Ange Postecoglou por el bajo rendimiento en la Premier League. Además, el elenco inglés invirtió una buena suma en este mercado de pases al traer a Mohammed Kudus -del West Ham- por 64 millones de euros, Kevin Danso -del Lens- por 25 millones de euros y Luka Vuskovi (Hajduk) por 11 millones. Además, el club concretó el regreso de João Palhinha desde el Bayern Múnich y comprar el pase de Mathys Tel.

supercopa europa La presentación de la Supercopa de Europa entre Tottenham y PSG.

Una de las figuras principales de este Tottenham es el Cuti Romero según el nuevo DT, Thomas Frank. "El Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Romero va a ser crucial", expresó en conferencia de prensa el técnico de los Spurs sobre el argentino y, agregó: "Es el momento perfecto para enfrentarnos al PSG. Estamos preparados. Estoy totalmente convencido de que será un partido muy competitivo".