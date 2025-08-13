Inicio Ovación Polideportivo Juegos Panamericanos
Juegos Panamericanos Junior

Julieta Benedetti ganó su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

La mendocina Julieta Benedetti obtuvo su segunda medalla en las competencias de ciclismo de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

La mendocina Julieta Benedetti obtuvo su segunda medalla en las competencias de ciclismo de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 que se llevan a cabo en Paraguay.

Juli Benedetti, de 21 años, obtuvo la medalla de plata en la prueba Omnium femenina disputada en el velódromo del predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Julieta Benedetti ya tiene dos medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Para llevarse su segunda presea plateada en el ómnium, la mendocina Benedetti se ubicó tercera en la carrera de scratch, acumulando 36 puntos; en la carrera tempo (donde compiten por acumular puntos en sprints cada ciertas vueltas) sumó otros 38 puntos; en carrera de eliminación (donde cada dos vueltas se elimina al último ciclista en cruzar la meta) se ubicó tercera y se llevó otros 36 puntos y en la carrera por puntos (donde pueden sumar puntos adicionales en sprints y por ganar vueltas) se impuso para quedarse con otros 18, para hacer un total de 131.

La acompañaron en el podio la colombiana Luciana Osorio (oro, 134) y la chilena Javiera Garrido (bronce, 121).

Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo

En persecución por equipos quedó en las puertas del bronce

Julieta Benedetti había estado este martes muy cerca de obtener otra medalla en los Juegos Panamericanos Junior después de la de plata que ganó en la contrarreloj de ruta.

Ciclismo Panamericanos Junior
La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.

La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.

Formando parte de la cuarteta de persecución por equipos femenina Benedetti compitió junto a Abril Garzón, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue y con un tiempo de 4'51"879 cayeron ante México (4' 49" 192) en la definición de la medalla de bronce.

El equipo argentino había sido cuarto en la clasificación (4' 50" 240) y no pudo llegar al podio.

