Julieta Benedetti ganó su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Juli Benedetti, de 21 años, obtuvo la medalla de plata en la prueba Omnium femenina disputada en el velódromo del predio del Comité Olímpico Paraguayo.

benedetti 2 Julieta Benedetti ya tiene dos medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Para llevarse su segunda presea plateada en el ómnium, la mendocina Benedetti se ubicó tercera en la carrera de scratch, acumulando 36 puntos; en la carrera tempo (donde compiten por acumular puntos en sprints cada ciertas vueltas) sumó otros 38 puntos; en carrera de eliminación (donde cada dos vueltas se elimina al último ciclista en cruzar la meta) se ubicó tercera y se llevó otros 36 puntos y en la carrera por puntos (donde pueden sumar puntos adicionales en sprints y por ganar vueltas) se impuso para quedarse con otros 18, para hacer un total de 131.