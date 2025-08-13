Julieta Benedetti ganó su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

La acompañaron en el podio la colombiana Luciana Osorio (oro, 134) y la chilena Javiera Garrido (bronce, 121).
Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025
- Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
- Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
- Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
- Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
- Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
En persecución por equipos quedó en las puertas del bronce
Julieta Benedetti había estado este martes muy cerca de obtener otra medalla en los Juegos Panamericanos Junior después de la de plata que ganó en la contrarreloj de ruta.
Ciclismo Panamericanos Junior
La cuarteta femenina junto a Walter Pérez, campeón olímpico.
Formando parte de la cuarteta de persecución por equipos femenina Benedetti compitió junto a Abril Garzón, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue y con un tiempo de 4'51"879 cayeron ante México (4' 49" 192) en la definición de la medalla de bronce.
El equipo argentino había sido cuarto en la clasificación (4' 50" 240) y no pudo llegar al podio.