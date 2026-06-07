Boca y Juan Román Riquelme tienen casi todo listo que el Vasco Arruabarrena vuelva a ser el DT

Rodolfo Arruabarrena está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las conversaciones para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.
Rodolfo Arruabarrena está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las conversaciones para que inicie su segundo ciclo
Rodolfo Arruabarrena está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las conversaciones para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.
El Vasco llegará al país en las próximas horas para resolver los últimos detalles y ser anunciado oficialmente por el club durante esta semana ya que el objetivo es que el jueves 18 inicie la pretemporada en vistas de los playoffs de la Copa Sudamericana, los 16avos de final de la Copa Argentina y el Torneo Clausura.
El acuerdo en la parte deportiva ya está cerrado y solo se están resolviendo los últimos aspectos económicos del contrato y el objetivo de la dirigencia de Boca es confirmarlo esta semana para que los integrantes de nuevo cuerpo técnico empiecen a planificar lo que viene.
Otro de los pedidos del entrenador de 50 años de edad es tener participación en el mercado de pases, tanto en la llegada de refuerzos como en las ventas o salidas de jugadores.
Como jugador
Ganó 3 títulos con Boca, 2 con Villarreal, uno en la Católica y el oro de los Panamericanos con la Selección.
Como DT
Dos títulos con Boca, uno con Al Rayyan y otros 2 con Shabab Al Ahli
Arruabarrena fue el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Úbeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.
El ex lateral izquierdo ya dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.
Arruabarrena, ex jugador xeneize (178 partidos, 17 goles y 3 títulos), asumirá en un Boca golpeado, necesitado de reconstruir confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.