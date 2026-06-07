Boca y Juan Román Riquelme tienen casi todo listo que el Vasco Arruabarrena vuelva a ser el DT

Otro de los pedidos del entrenador de 50 años de edad es tener participación en el mercado de pases, tanto en la llegada de refuerzos como en las ventas o salidas de jugadores.

La trayectoria del Vasco

Como jugador

Boca 1993-2000

Rosario Central 1996 (a préstamo)

Villarreal (España) 2000-07

AEK (Grecia) 2007-08

Tigre 2008-10

Universidad Católica (Chile) 2010

Selección argentina Sub 17, 23 y mayor 1991-2006

Ganó 3 títulos con Boca, 2 con Villarreal, uno en la Católica y el oro de los Panamericanos con la Selección.

Como DT

Tigre 2010-12

Nacional (Uruguay) 2013

Boca 2014-16

Al Wasl (Emiratos Árabes) 2016-18

Al Rayyan (Qatar) 2018-19

Shabab Al Ahli (Emiratos Árabes) 2019-20

Pyramids (Egipto) 2020-21

Selección de Emiratos Árabes 2022-23

Al Taawoun (Arabia Saudita) 2024-25

Dos títulos con Boca, uno con Al Rayyan y otros 2 con Shabab Al Ahli

Rodolfo Arruabarrena, el elegido por Riquelme

Arruabarrena fue el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Úbeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

arruabarrena-1.jpg Arruabarrena dirigió en la selección de Emiratos Árabes.

El ex lateral izquierdo ya dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

Arruabarrena, ex jugador xeneize (178 partidos, 17 goles y 3 títulos), asumirá en un Boca golpeado, necesitado de reconstruir confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.