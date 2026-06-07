Atlético San Martín se trajo un punto de su visita a Atenas de Río Cuarto y está en el fondo de la tabla

El Chacarero ha logrado en el certamen dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Lo que viene para Atlético Club San Martín

Atlético San Martín tendrá jornada libre en la fecha 13. El Chacarero volverá a tener acción por la 14ta fecha, donde será local ante Huracán Las Heras en el choque de equipos mendocinos

La Síntesis:

Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla y Valentín Duco; Ignacio Castro, Emiliano Gómez, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Martín Vera y Alejandro Mainero. DT: Carlos Leva.

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Diego González. DT: Alejandro Abaurre.

Cambios: ST al inicio, Ezequiel Morales por Valentín Duco (A), 20' Mariano Martínez por Gómez y Paulo Oballes por Mainero (A), 21' Enzo Tejada por Almeida y Juan Manuel Mazzolo por Batistella (SM), 30' Franco Saucedo por Herensperger (SM), Juan Ignacio Barrera por Vera y Augusto Suárez por Mansilla (A), 43' Franco Rodríguez por Ojeda y Lucas Más por González (SM).

Estadio: Atenas de Río Cuarto.

Árbitro: Leonardo Emanuel Villanueva (Liga de Corrientes).