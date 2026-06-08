Leandro Paredes habló de su futuro en Boca y se refirió a un supuesto llamado de Messi para jugar en Inter Miami

paredes messi de paul Ciertos rumores vincularon a Leandro Paredes con una salida de Boca para jugar en Inter Miami con Messi y De Paul.

Sobre el supuesto llamado de Messi para este cometido, Paredes respondió: "No hablé con nadie, ni Leo (Messi) tampoco me escribió". Para reforzar aún más ese lazo con los hinchas del Xeneize y confirmar su amor bostero, el volante fue contundente al revelar el verdadero relato de los hechos: "Cuando se habló en su momento de que Rodrigo (De Paul) podía ir, hablamos los tres (con Messi). Él tenía claro que yo quería volver al club, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco en Boca antes de irme. Estoy feliz, estoy donde quiero estar y eso es lo importante".

Después de que Boca quedara eliminado en el Torneo Apertura ante Huracán en octavos de final, y tras la temprana despedida de la Copa Libertadores en fase de grupos, los rumores sobre la salida de Leandro Paredes se acrecentaron. Por ello, el campeón del mundo aclaró: "Estas cosas salen porque cuando pierde Boca o estoy peleado con Román o me quiero ir", haciendo referencia a que eran solo versiones erróneas sembradas por el contexto.

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En ese sentido, el volante reforzó su deseo de continuar y volvió a manifestar su alegría de estar en el club del cual es hincha. "Estoy feliz. Ojalá los resultados nos acompañen, quiero ganar cosas importantes, pero por el resto estoy feliz. Encontré lo que necesitaba: volver a mi club, el club que amo, la gente que todos los días me da un cariño espectacular, compañeros que me han demostrado mucho respeto. La verdad es que estoy feliz".