Diego Milito reveló cuál fue la actitud de Marcos Rojo que lo terminó de convencer para contratarlo

En declaraciones en Radio La Red, el ex delantero e ídolo de la Academia habló acerca del flamante refuerzo, quien tuvo su debut en la derrota por 1-0 ante Peñarol, válida por la ida de los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

“Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador que podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", explicó.

Además, Milito reveló cuál fue el gesto del exjugador del Manchester United que terminó por convencerlo de incorporarlo, a pesar de no poder sumar minutos en el torneo Clausura por haber finalizado su vínculo con Boca luego del cierre del mercado de pases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1955746533573583061&partner=&hide_thread=false "LO DE MARCOS LO SABÍAMOS PERFECTAMENTE. ÉL MISMO DIJO 'NO IMPORTA, YO QUIERO IR'. ERA UNA OPORTUNIDAD. UN JUGADOR CON GRAN EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA. ESTAMOS CONTENTOS CON ÉL. NOS DARÁ MUCHO. SABEMOS QUE HAY UN REGLAMENTO Y NO VAMOS A IR EN CONTRA DE ESO".



Diego Milito en… pic.twitter.com/eeOiezasDM — Racingmaníacos (@RacingManiacos) August 13, 2025

"Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho", aseguró el el Príncipe.

Por último, ante la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hiciera una excepción y permitiera que el zaguero central de 35 años juegue el campeonato local, Milito fue claro: “Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento".