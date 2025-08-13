Inicio Ovación Fútbol Marcos Rojo
Diego Milito reveló cuál fue la actitud de Marcos Rojo que lo terminó de convencer para contratarlo

El presidente de la Academia rompió el silencio y reveló parte de su charla con Marcos Rojo, quien ya sumó sus primeros minutos en el club

Por UNO
El máximo directivo de la Academia reveló su charla con el zaguero.

A falta de ocho minutos para que se cumplieran los 90 minutos reglamentarios, Gustavo Costas dispuso que Marcos Rojo sumara sus primeros minutos como futbolista de Racing Club. El defensor ingresó en lugar de Nazareno Colombo durante la derrota ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del encuentro, quien alzó la voz para hablar sobre quien fuera capitán y referente de Boca fue Diego Milito. El presidente de la institución de Avellaneda se refirió a la llegada del zaguero y a su particular situación (no está habilitado para disputar la Liga Profesional).

Marcos Rojo
Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos en Racing.

La palabra de Diego Milito sobre Marcos Rojo

El presidente de Racing rompió el silencio en torno al polémico fichaje de Marcos Rojo y reconoció que “sabía perfectamente” que solo estaría habilitado para disputar la Copa Libertadores y Copa Argentina.

En declaraciones en Radio La Red, el ex delantero e ídolo de la Academia habló acerca del flamante refuerzo, quien tuvo su debut en la derrota por 1-0 ante Peñarol, válida por la ida de los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

“Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador que podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", explicó.

Además, Milito reveló cuál fue el gesto del exjugador del Manchester United que terminó por convencerlo de incorporarlo, a pesar de no poder sumar minutos en el torneo Clausura por haber finalizado su vínculo con Boca luego del cierre del mercado de pases.

"Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho", aseguró el el Príncipe.

Por último, ante la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hiciera una excepción y permitiera que el zaguero central de 35 años juegue el campeonato local, Milito fue claro: “Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento".

