El torneo ha ido mutando a medida que ha pasado el tiempo y en la vigente edición es especial ya que ni el club francés ni el inglés han logrado hacerse con el cetro internacional, por lo que le agrega una dosis de interés extra al torneo.

Campeones Supercopa de España El Real Madrid es el mayor ganador de la Supercopa de Europa.

En la previa de la Supercopa de Europa: el club que más veces levantó el trofeo

El ranking está liderado por el Real Madrid, lo que se transforma en un dato bastante evidente ya que el conjunto blanco ha ganado 15 ediciones de la Champions League. Sin embargo, en cuanto Supercopa de Europa se trata, la ganaron en seis oportunidades, perdiendo la final en nueve ocasiones.