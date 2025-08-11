En la previa de la Supercopa de Europa: el club que más veces levantó el trofeo

El segundo puesto está compartido entre Milan y Barcelona, ambos con cinco trofeos. El ranking continúa con el Liverpool con cuatro títulos, y luego el Atlético Madrid con tres, aunque el Colchonero nunca ganó una Champions League (es decir, clasificó por ganar tres veces la Europa League).
El PSG llega a disputar la Supercopa de la UEFA luego de vencer por 5 a 0 al Inter, mientras que Tottenham venció 1 a 0 al Manchester United.
Supercopa 1973
Ajax ganó la primera edición en 1953, con un formato diferente.
Los equipos más ganadores de la Supercopa de Europa
Así está el ranking de los equipos más ganadores de la Supercopa de Europa:
- 6 - Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).
- 5 - AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007).
- 5 - Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015).
- 4 - Liverpool (1977, 2001, 2005, 2019).
- 3 - Atlético de Madrid (2010, 2012, 2018).
- 2 - Ajax (1973, 1995).
- 2 - Anderlecht (1976, 1978).
- 2 - Bayern (2013, 2020).
- 2 - Chelsea (1998, 2021).
- 2 - Juventus (1984, 1986).
- 2 - Valencia (1980, 2004).
- 1 - Aberdeen (1983).
- 1 - Aston Villa (1982).
- 1 - Dínamo de Kiev (1975).
- 1 - Galatasaray (2000).
- 1 - Lazio (1999).
- 1 - Manchester City (2023).
- 1 - Manchester United (1991).
- 1 - Mechelen (1988).
- 1 - Nottingham Forest (1979).
- 1 - Parma (1993).
- 1 - Oporto (1987).
- 1 - Sevilla (2006).
- 1 - Steaua de Bucarest (1986).
- 1 - Zenit (2008).