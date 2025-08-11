PSG se verá las caras con Tottenham. 

PSG se verá las caras con Tottenham. 

En el año 1973 se disputó por primera vez la Supercopa de Europa, torneo que disputan a partido único el campeón de la Champions League y quienes ganaron la Europa League. En la edición 2025 se enfrentarán el miércoles desde las 16 en el Estadio Friuli de Udine, Italia, PSG y Tottenham, ganadores de los torneos internacionales, respectivamente.

El torneo ha ido mutando a medida que ha pasado el tiempo y en la vigente edición es especial ya que ni el club francés ni el inglés han logrado hacerse con el cetro internacional, por lo que le agrega una dosis de interés extra al torneo.

Campeones Supercopa de España
El Real Madrid es el mayor ganador de la Supercopa de Europa.

El Real Madrid es el mayor ganador de la Supercopa de Europa.

En la previa de la Supercopa de Europa: el club que más veces levantó el trofeo

El ranking está liderado por el Real Madrid, lo que se transforma en un dato bastante evidente ya que el conjunto blanco ha ganado 15 ediciones de la Champions League. Sin embargo, en cuanto Supercopa de Europa se trata, la ganaron en seis oportunidades, perdiendo la final en nueve ocasiones.

El segundo puesto está compartido entre Milan y Barcelona, ambos con cinco trofeos. El ranking continúa con el Liverpool con cuatro títulos, y luego el Atlético Madrid con tres, aunque el Colchonero nunca ganó una Champions League (es decir, clasificó por ganar tres veces la Europa League).

El PSG llega a disputar la Supercopa de la UEFA luego de vencer por 5 a 0 al Inter, mientras que Tottenham venció 1 a 0 al Manchester United.

Supercopa 1973
Ajax gan&oacute; la primera edici&oacute;n en 1953, con un formato diferente.

Ajax ganó la primera edición en 1953, con un formato diferente.

Los equipos más ganadores de la Supercopa de Europa

Así está el ranking de los equipos más ganadores de la Supercopa de Europa:

  • 6 - Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).
  • 5 - AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007).
  • 5 - Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015).
  • 4 - Liverpool (1977, 2001, 2005, 2019).
  • 3 - Atlético de Madrid (2010, 2012, 2018).
  • 2 - Ajax (1973, 1995).
  • 2 - Anderlecht (1976, 1978).
  • 2 - Bayern (2013, 2020).
  • 2 - Chelsea (1998, 2021).
  • 2 - Juventus (1984, 1986).
  • 2 - Valencia (1980, 2004).
  • 1 - Aberdeen (1983).
  • 1 - Aston Villa (1982).
  • 1 - Dínamo de Kiev (1975).
  • 1 - Galatasaray (2000).
  • 1 - Lazio (1999).
  • 1 - Manchester City (2023).
  • 1 - Manchester United (1991).
  • 1 - Mechelen (1988).
  • 1 - Nottingham Forest (1979).
  • 1 - Parma (1993).
  • 1 - Oporto (1987).
  • 1 - Sevilla (2006).
  • 1 - Steaua de Bucarest (1986).
  • 1 - Zenit (2008).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas