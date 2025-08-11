Gallardo incluiría a un joven defensor de River ante Libertad debido a las lesiones

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, incluiría a un joven defensor para enfrentar a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.30, en Asunción.
El DT de River pondría a un juvenil de 19 años, quien apenas tiene cuatro minutos en Primera División. Se trata de Ulises Giménez, el pibe de la Reserva que está en la lista de buena fe del Millonario y que este lunes se sumó a los entrenamientos por pedido del Muñeco.
Giménez, que debutó en marzo en Copa Argentina pero juega en Reserva, tendría su chance ante las lesiones de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y el chileno Paulo Díaz.
Giménez, que nació el 1° de enero de 2006 en la localidad bonaerense de José C. Paz es, juega de primer marcador central de la Reserva a pesar que se inició como lateral derecho. En esa división debutó a los 16 años en 2022 y es uno de los capitanes del equipo de Marcelo Escudero.
Mide 1,85m, tiene buen juego aéreo y debutó ocasionalmente como mediocampista central (ingresó 4' en reemplazo de Rodrigo Aliendro) ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina. Luego quedó inscripto para la Copa Libertadores.
Esta semana comenzó a entrenarse con Gallardo y el primer equipo de River. Probablemente sea titular junto a Sebastián Boselli, recientemente incluido tras la repesca desde Estudiantes.
Aunque si se recupera podría jugar Paulo Díaz, pero Giménez estaría dosponible en caso que el ex San Lorenzo no esté ante los paraguayos.