Gallardo incluiría a un joven defensor de River ante Libertad debido a las lesiones

Ulises Giménez juega como marcador central en la Reserva de River

Giménez, que nació el 1° de enero de 2006 en la localidad bonaerense de José C. Paz es, juega de primer marcador central de la Reserva a pesar que se inició como lateral derecho. En esa división debutó a los 16 años en 2022 y es uno de los capitanes del equipo de Marcelo Escudero.

Mide 1,85m, tiene buen juego aéreo y debutó ocasionalmente como mediocampista central (ingresó 4' en reemplazo de Rodrigo Aliendro) ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina. Luego quedó inscripto para la Copa Libertadores.

ulises-jimenez-1 Giménez podría jugar ante Libertad por la Copa Libertadores.

Esta semana comenzó a entrenarse con Gallardo y el primer equipo de River. Probablemente sea titular junto a Sebastián Boselli, recientemente incluido tras la repesca desde Estudiantes.

Aunque si se recupera podría jugar Paulo Díaz, pero Giménez estaría dosponible en caso que el ex San Lorenzo no esté ante los paraguayos.