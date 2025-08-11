Inicio Ovación Fútbol Walter Ribonetto
Walter Ribonetto fue presentado como el nuevo DT de Godoy Cruz: su estilo de juego, el capitán del equipo y el partido con Mineiro

El Tomba presentó al reemplazante de Esteban Solari en el Feliciano Gambarte.

Carolina Quiroga
Walter Ribonetto fue presentado como nuevo entrenador de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/UNO.
Walter Ribonetto fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Godoy Cruz. Con una ardua tarea por delante, Tino se refirió a su regreso al club, los objetivos con el Tomba y el fuerte compromiso ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana.

"Estoy feliz de poder estar nuevamente en un club importante como Godoy Cruz, que nos hizo ser partícipes de esos arranques como entrenador con Diego (Davobe). Por eso volver ahora nos llena de orgullo y felicidad. Lo valoro mucho. Cuando me llamaron, ni lo dudé. Sabía que la situación de club ameritaba hacerse cargo lo antes posible y por eso tomé la decisión de venir", comenzó diciendo Walter Ribonetto en conferencia de prensa en el Feliciano Gambarte.

Walter Ribonetto el nuevo entrenador de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/UNO.

El primer desafío como entrenador de Godoy Cruz será ante Mineiro, el próximo jueves en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como la apuesta es fuerte, la meta del nuevo DT tombino es ir con calma en cada compromiso y empezar a darle su impronta al equipo. "La idea es ir partido a partido. El gran objetivo ahora es Mineiro por la Copa Sudamericana. Tenemos 5 días de entrenamiento para ir plasmando cómo queremos que el equipo juegue. Queremos que la gente se identifique con el equipo".

La idea de juego y el capitán de su Godoy Cruz

En alusión a su estilo de juego predilecto, Ribonetto explicó cuál es su visión sobre el esquema a imprimir en el plantel. "El sistema nuestro tiene que ver con lo que nos pueda proponer el rival en fase defensiva y, a partir de ahí, construir. Si tengo extremos, me gusta jugar 4-3-3. Pero no me ato a un sistema. La idea, de mitad de cancha hacia adelante, es desarmar al rival y generar muchas situaciones de gol. El fútbol argentino es muy competitivo, no es fácil. Los partidos son trabados y se corre mucho. Hay que ver cómo nos presionan y de ahí mientras más podamos tener la pelota, mejor", aclaró Tino.

En ese sentido, aludió al plantel con el que se encontró en la casa bodeguera. "Me encontré con un plantel muy importante, mezclado de experiencia, calidad, gente joven, que quiere revertir la situación en la que está el club. Así que ahora iremos de la mano en ese objetivo", expresó y sumó su visión respecto a quién tiene que ser el capitán de Godoy Cruz. "Mateo es muy joven todavía, tiene mucho por crecer y aprender. Si está Pol en cancha, el capitán van a ser Pol (Fernández). Fede Rasmussen, Franco Petroli también son gente de experiencia que lo puede hacer", sentenció.

Ser ayudante de Diego Davobe y la relación con Pol Fernández

Walter Ribonetto fue ayudante de Diego Davobe en Godoy Cruz en la temporada 2018. En ese entonces no solo compartió con el hoy entrenador de Tigre sino que además le tocó ser contemporáneo a Pol Fernández en su primera etapa en el club. A ambas figuras se refirió en conferencia de prensa.

"Cuando fui ayudante de Diego (Davobe), crecí mucho a la par de él, después me tocó ser el entrenador de la Reserva de Talleres, luego el interinato y después ser el número 1 de Talleres. Con todo eso fui creciendo como persona y como entrenador. Fui tomando experiencia de todos los entrenadores que tuve", expresó en cuanto al Dt del elenco de Victoria. Respecto a Pol, además de su consideración de la capitanía, refirió: "A Pol lo conozco bien. Es muy importante ahora y lo fu en el escenario del 2018. Tiene mucha experiencia, conoce muy bien lo que es el club. Nos va a servir mucho, para nosotros es muy importante".

El torneo local

Godoy Cruz hoy se encuentra a tres puntos del descenso en tabla anual. Si bien hay varios equipos en el pelotón de abajo, el Tomba está obligado a sumar para no descuidar esa tabla. Con un ojo puesto en ese aspecto, Walter Ribonetto concluyó: "No vamos a dejar del lado el torneo local y vamos a hacer hincapié en eso para no descuidarlo".

