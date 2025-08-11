La sensible baja que sufrió Libertad de Paraguay antes de enfrentar a River por Copa Libertadores

El entrenador no tuvo más remedio que reemplazar al jugador en el encuentro que finalizó 1 a 1 y el parte médico indica que se perderá, al menos, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente River.

Fin a la racha en el torneo local

El entrenador no quiso descuidar el torneo local, por lo tanto, colocó a todos los titulares aunque su rival se encontraba cuatro puntos por debajo en la tabla de posiciones.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico explicó: "Fuimos en busca del triunfo, era lo que queríamos, pero no hay tiempo para lamentarnos. Todos sabemos lo que significa el partido ante River, pero hay que mantener la mente positiva".

De esta manera todo indicaría que contra el Millo atajará el uruguayo Martín Silva, de 42 años, quien ingresó a los 67 minutos en el empate en un gol.

marcelo gallardo river Marcelo Gallardo se prepara para disputar los octavos de final.

Los octavos de final de la Copa Libertadores

A partir de las 21.30 del jueves Libertad de Paraguay recibirá en el estadio La Huerta por los octavos de final de la Copa Libertadores; el partido de vuelta se relizará una semana después en El Monumental en el mismo horario.

De todas maneras, Rodrigo Morínigo tampoco disputará el partido de vuelta ya que estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas.

Martes 12/8

19, Fortaleza - Vélez.

21.30, Atlético Nacional - San Pablo.

21.30, Peñarol - Racing.

Miércoles 13/8

19, Cerro Porteño - Estudiantes.

21.30, Flamengo - Inter.

Jueves 14/8

19, Botafogo - Liga de Quito.

21.30, Libertad - River .

- . 21.30, Universitario - Palmeiras.

Martes 19/8

19, Vélez - Fortaleza.

21.30, San Pablo - Atlético Nacional.

21.30, Racing - Peñarol.

Miércoles 20/8

19, Estudiantes - Cerro Porteño.

21.30, Inter - Flamengo.

Jueves 21/8