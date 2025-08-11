 La serie de española de Netflix que conquista el mundo con 8 capítulos

Los suscriptores de Netflix no solo quedaron enamorados de este drama que se combina a la perfección con romance, sino que además se vieron sumamente atraídos por el hecho de tratarse hay una oferta que apenas se compone de 8 capítulos. La serie es intensa y corta, por lo que se suma a las opciones del catálogo de series y películas, en la cuales el relleno prácticamente no existe.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, para ser, desde entonces, una de las ofertas españolas dramáticas más elegidas de la plataforma de streaming.

Embed - Smiley (2022) Netflix Serie Tráiler Oficial Español

Netflix: de qué trata la serie Smiley

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Smiley centra su historia en: “En Barcelona, dos hombres y sus amigos atraviesan dudas, encuentros y conexiones desaprovechadas mientras buscan el amor verdadero”.

Los amantes de las historias basadas en obras literarias quedaron fascinados con esta serie de Netflix, de las mejores valoradas dentro de esta sección.

netflix-carlos-cuevas-smiley1.jpg

Reparto de Smiley, serie de Netflix

Carlos Cuevas como Álex

Miki Esparbé como Bruno Merino

Pepón Nieto como Javier/Keena Mandrah

Meritxell Calvo como Vero

Giannina Fruttero como Patricia

Eduardo Lloveras como Albert Costa

Ruth Llopis como Núria Sunyer

Amparo Fernández como Rosa

Carles Sanjaime como Ramiro

Ramón Pujol como Ramón Martínez

Pep Munné como Salvador Sunyer

Dónde ver la serie Smiley, según la zona geográfica