 La serie de española de Netflix que conquista el mundo con 8 capítulos

Los suscriptores de Netflix no solo quedaron enamorados de este drama que se combina a la perfección con romance, sino que además se vieron sumamente atraídos por el hecho de tratarse hay una oferta que apenas se compone de 8 capítulos. La serie es intensa y corta, por lo que se suma a las opciones del catálogo de series y películas, en la cuales el relleno prácticamente no existe.
La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, para ser, desde entonces, una de las ofertas españolas dramáticas más elegidas de la plataforma de streaming.
Embed - Smiley (2022) Netflix Serie Tráiler Oficial Español
Netflix: de qué trata la serie Smiley
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Smiley centra su historia en: “En Barcelona, dos hombres y sus amigos atraviesan dudas, encuentros y conexiones desaprovechadas mientras buscan el amor verdadero”.
Los amantes de las historias basadas en obras literarias quedaron fascinados con esta serie de Netflix, de las mejores valoradas dentro de esta sección.
netflix-carlos-cuevas-smiley1.jpg
Reparto de Smiley, serie de Netflix
- Carlos Cuevas como Álex
- Miki Esparbé como Bruno Merino
- Pepón Nieto como Javier/Keena Mandrah
- Meritxell Calvo como Vero
- Giannina Fruttero como Patricia
- Eduardo Lloveras como Albert Costa
- Ruth Llopis como Núria Sunyer
- Amparo Fernández como Rosa
- Carles Sanjaime como Ramiro
- Ramón Pujol como Ramón Martínez
- Pep Munné como Salvador Sunyer
Dónde ver la serie Smiley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Smiley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Smiley se puede ver en Netflix.
- España: la serie Smiley se puede ver en Netflix.