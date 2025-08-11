 La serie de española de Netflix que conquista el mundo con 8 capítulos

Netflix tiene un catálogo de series y películas que alterna con relatos nuevos y viejos. Una serie logró convertirse en uno de los mejores dramas españoles de los últimos 10 años, con una historia de 8 capítulos y basada en una reconocida novela: Smiley.

Las series y películas de producción española son de las historias más irresistibles dentro del catálogo de Netflix, y es que son especialistas en ofrecer dramas sin precedentes. Esta serie sumó a uno de los actores del momento como protagonista, y sumado a su historia basada en una de las novelas más reconocida de los últimos años, se convirtió en un verdadero furor mundial.

smiley 2.jpg

Esta serie logró posicionarse dentro del top 10 de las historias españolas del género dramático, más reproducidas dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La crítica especializada, dejó reseñas de primerísimo nivel, destacando no solo el relato dramático, sino también los roles ocupados por cada uno de los protagonistas esta historia, como Carlos Cuevas, el protagonista.

Los suscriptores de Netflix no solo quedaron enamorados de este drama que se combina a la perfección con romance, sino que además se vieron sumamente atraídos por el hecho de tratarse hay una oferta que apenas se compone de 8 capítulos. La serie es intensa y corta, por lo que se suma a las opciones del catálogo de series y películas, en la cuales el relleno prácticamente no existe.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, para ser, desde entonces, una de las ofertas españolas dramáticas más elegidas de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Smiley

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Smiley centra su historia en: “En Barcelona, dos hombres y sus amigos atraviesan dudas, encuentros y conexiones desaprovechadas mientras buscan el amor verdadero”.

Los amantes de las historias basadas en obras literarias quedaron fascinados con esta serie de Netflix, de las mejores valoradas dentro de esta sección.

netflix-carlos-cuevas-smiley1.jpg

Reparto de Smiley, serie de Netflix

  • Carlos Cuevas como Álex
  • Miki Esparbé como Bruno Merino
  • Pepón Nieto como Javier/Keena Mandrah
  • Meritxell Calvo como Vero
  • Giannina Fruttero como Patricia
  • Eduardo Lloveras como Albert Costa
  • Ruth Llopis como Núria Sunyer
  • Amparo Fernández como Rosa
  • Carles Sanjaime como Ramiro
  • Ramón Pujol como Ramón Martínez
  • Pep Munné como Salvador Sunyer

Dónde ver la serie Smiley, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Smiley se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Smiley se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Smiley se puede ver en Netflix.

