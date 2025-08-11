La FIFA combatirá en el mercado de pases el traspaso de jugadores entre clubes de un mismo propietario

Además, busca impedir que los clubes de un mismo grupo utilicen su relación para realizar fichajes internos que les otorguen ventajas deportivas y económicas sobre el resto de competidores.

La medida complementa una restricción ya existente en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, cuyo artículo 10 limita a seis el número de futbolistas profesionales que un club puede ceder y recibir por temporada.

futbol-thiago almada-botafogo (1).jpg El ex Vélez Thiago Almada fue producto de intercambio interno entre Botafogo, dueño del pase, y Olympique de Lyon, ambos equipos del mismo grupo empresarial.

Intercambio de futbolistas de una misma empresa: caso Thiago Almada

Sin embargo, casos recientes como el del Eagle Football Club —propietario de Botafogo y Olympique de Lyon—, que fichó a Thiago Almada para luego moverlo internamente entre ambas instituciones, impulsaron a la FIFA a endurecer la normativa.

Entre los conglomerados más afectados figuran City Football Group, Grupo Pachuca, Red Bull y Eagle Football Club, todos con presencia en varias ligas y continentes.

Estas estructuras utilizaron durante años el flujo interno de jugadores como herramienta de optimización deportiva y financiera.

futbol-crystal palace-campeon-community shield-01 El Crystal Palace F.C. inglés fue sancionado por una norma UEFA que combate la propiedad multiclub, prohibiéndole jugar la Europa League.

Incluso, la nueva regla se suma a otros impactos recientes: Crystal Palace, parte del Eagle Football Group y campeón de la Community Shield, quedó excluido de la Europa League debido a las normas UEFA sobre propiedad multiclub.

Con esta nueva disposición, la FIFA intenta marcar un límite claro en un terreno donde las fronteras deportivas y empresariales se volvían cada vez más difusas.