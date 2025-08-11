Embed OLE OLE

El arco de River ha estado protegido por jugadores históricos como Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol y Franco Armani, entre tantos otros, lista que también está integrada por Barovero.

A quien le consultaron sobre cuál fue el mejor arquero de la historia del Millo y Barovero sorprendió con su elección ya que eligió a Ángel Comizzo quien jugó desde 1988 a 1993 y desde 2001 al 2003. El Flaco disputó 180 partidos en River consiguiente cuatro títulos locales: el Campeonato de Primera División 1989-90, el Torneo Apertura 1991, y los Torneos Clausura 2002 y 2003.

Angel Comizzo Ángel Comizzo fue elegido por Marcelo Barovero.

Barovero recordó el penal atajado a Emmanuel Gigliotti

Frente a los micrófonos de Perfil Marcelo Barovero habló sobre el penal que le atajó a Emmanuel Gigliotti, el 9 de Boca cuando se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2014: "En ese momento sólo intenté aislarme y pensé en irme je, pero respiré y me concentré en lo que habíamos hablado con Sandra Rossi (neurociencia), en lo que estudiamos con Tato Montes (entrenador de arqueros), habíamos analizado mucho los penales que pateaba Gigliotti, la carrera que hacía como frenaba y tenía una manera de frenar o acelerar que indicaba donde pateaba".

"Por eso yo no protesté, ni hablé con nadie, me concentré y cuando lo vi correr y cómo llegó a la pelota, decidí tirarme hacia mi izquierda con el brazo derecho en alto. Por suerte la pude atajar", explicó el arquero.

Embed - Barovero ataja penal a Gigliotti

Su festejo tan particular con el dedo en alto mientras que no gritó ni festejo alocadamente, agregó: "Me salió así, quería estar tranquilo y además el partido recién había arrancado faltaba mucho tiempo y en ese momento el gol de visitante valía doble, en el arco no podes festejar, hay que esperar a que todo termine y yo necesitaba seguir tranquilo y concentrado porque faltaba muchísimo".