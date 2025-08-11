El paro en la UNCuyo comenzó con bajo acatamiento: 4,16% promedio en los colegios universitarios

"Desde que asumió Milei, nuestros salarios sufrieron la mayor caída en la historia. Hubo 10.000 renuncias (en todo el país) y quedan vacantes sin cubrir. Las y los docentes de las universidades no podemos esperar más. ¡Sumate a las acciones para defender el salario docente y la Universidad Pública!", denunciaron.

paro universitario

Los gremios afirmaron que "gran parte de la docencia cobra sueldos que no cubren la canasta básica de $1.128.398".

Según los datos que aportaron desde Fadiunc, estos son los salarios que percibe un docente universitario:

Docente titular con dedicación exclusiva (40 horas): $1.327.629

Docente adjunto con dedicación exclusiva: $1.035.683

Docente titular con dedicación semiexclusiva (20 horas): $663.816

Docente adjunto con dedicación semiexclusiva: $517.837

Docente titular con dedicación simple (10 horas): $331.907

Docente adjunto con dedicación simple: $258.916

Emiliano Diez, secretario general de Fadiunc, aseguró que "el 70% de la docencia universitaria tiene cargos simples".

El paro continuará la semana próxima

Fadiunc, al igual que la Conadu Histórica, el gremio de docentes universitarios a nivel nacional, continuará el paro durante la próxima semana con cese de actividades de dos días por semana en forma rotativa. La medida se extenderá desde el lunes 18 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre.

"Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia. Además, se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad", afirmaron desde el sindicato a nivel nacional.

Además de estas medidas, la Conadu Histórica explicó que promoverá una marcha federal universitaria, tal como ocurrió el año pasado.

La UNCuyo pidió a los senadores votar a favor de aumentar el financiamiento

Las autoridades de la UNCuyo reclamaron el apoyo del Senado luego del visto bueno que obtuvo el proyecto de financiamiento educativo del nivel superior en el Congreso. Allí, de los diez diputados mendocinos, cinco se expresaron a favor, tres lo hicieron en contra y dos se ausentaron a la hora de la votación.

Esther Sanchez.jpg Esther Sanchez, rectora de la UNCuyo.

Se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. Además elevar el presupuesto al 1% del PBI.

También establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo con la inflación.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.