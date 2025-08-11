El duro mensaje de Germán Pezzella tras la grave lesión que sufrió en River

El defensor de River Germán Pezzella se refirió a la grave lesión que sufrió en el partido ante Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura.
Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y la noticia le pegó duro al Mundo River en la previa a la reanudación de la Copa Libertadores. El elenco orientado visitará a Libertad de Paraguay el próximo jueves a las 21.30, por el partido de ida de los octavos de final.
El marcador central tendrá al menos siete meses de recuperación y por ello el DT millonario, Marcelo Gallardo, tiene que buscar otras alternativas en la defensa.
El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 habló por primera vez a través de sus redes sociales.
"Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto", dijo Pezzella en su cuenta de Instagram.
"Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto", afirmó el jugador al referirse a los hinchas que lo apoyaron en este difícil momento.