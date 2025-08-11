Inicio Ovación Fútbol River
Un mal momento

El duro mensaje de Germán Pezzella tras la grave lesión que sufrió en River

El defensor de River Germán Pezzella habló tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Independiente de Avellaneda por el Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Germán Pezzella sufrió una grave lesión en River.

Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y la noticia le pegó duro al Mundo River en la previa a la reanudación de la Copa Libertadores. El elenco orientado visitará a Libertad de Paraguay el próximo jueves a las 21.30, por el partido de ida de los octavos de final.

pezzella 1.jpg

El marcador central tendrá al menos siete meses de recuperación y por ello el DT millonario, Marcelo Gallardo, tiene que buscar otras alternativas en la defensa.

pezzella-redes

El mensaje de Pezzella:

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 habló por primera vez a través de sus redes sociales.

"Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto", dijo Pezzella en su cuenta de Instagram.

"Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto", afirmó el jugador al referirse a los hinchas que lo apoyaron en este difícil momento.

