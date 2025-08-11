El duro mensaje de Germán Pezzella tras la grave lesión que sufrió en River

pezzella-redes

El mensaje de Pezzella:

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 habló por primera vez a través de sus redes sociales.

"Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto", dijo Pezzella en su cuenta de Instagram.

"Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto", afirmó el jugador al referirse a los hinchas que lo apoyaron en este difícil momento.