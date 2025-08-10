River confirmó la grave lesión de Germán Pezzella y rearma su defensa para la Copa Libertadores

Este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá al menos siete meses de recuperación.

La lesión deja además al campeón del Mundial Qatar 2022 casi sin chances de recuperar su lugar en la Selección argentina en vistas del Mundial 2026.

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti





River, con dudas en la defensa para la Copa Libertadores

Así, el futbolista se perderá lo que resta del año para River y se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central para los compromisos del Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta (arrastra una lesión), el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.