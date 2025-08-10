Inicio Ovación Fútbol Germán Pezzella
River confirmó la grave lesión de Germán Pezzella y rearma su defensa para la Copa Libertadores

El defensor de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante Independiente y Gallardo deberá rearmar la defensa para la Copa Libertadores.

Por UNO
Pezzella se fue muy dolorido de Avellaneda.

Pezzella se fue muy dolorido de Avellaneda.

El defensor central de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante Independiente y será baja en el Millonario.

Este sábado en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, River empató 0-0 con Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional dejando una pobre imagen y con las alarmas encendidas por la salida de Pezzella a los 43' de juego entre lágrimas.

pezzella 2

El jugador fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área riverplatense y, en la fricción de la disputa, terminó pisando mal y cayó inmediatamente al piso tomándose la cabeza y pidiendo el cambio.

Este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá al menos siete meses de recuperación.

La lesión deja además al campeón del Mundial Qatar 2022 casi sin chances de recuperar su lugar en la Selección argentina en vistas del Mundial 2026.

River, con dudas en la defensa para la Copa Libertadores

Así, el futbolista se perderá lo que resta del año para River y se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central para los compromisos del Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta (arrastra una lesión), el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

