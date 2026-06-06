Italia se gastó 5.000 millones de euros en barreras contra inundaciones: cinco años después son insostenibles

Los primeros resultados de esta infraestructura fueron alentadores. Desde su puesta en marcha, las barreras han evitado numerosas inundaciones que en otras circunstancias habrían afectado gravemente a la ciudad. En varias ocasiones, mientras el agua superaba niveles peligrosos fuera de la laguna, el centro histórico permaneció seco gracias al funcionamiento del sistema.

Sin embargo, apenas cinco años después de su estreno, han comenzado a surgir nuevas preocupaciones. El principal problema de esta construcción no es que las barreras hayan dejado de funcionar, sino el elevado coste de mantenerlas operativas en un contexto de cambio climático y aumento del nivel del mar.

Mose Venecia (1)

¿Cuál es el problema de esta construcción?

Por ahora, MOSE continúa protegiendo a Venecia de las inundaciones más severas. Sin embargo, la experiencia de la ciudad italiana muestra que incluso las obras más impresionantes pueden enfrentarse a nuevos desafíos entre ellos: