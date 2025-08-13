El pedido de Independiente Rivadavia y Tigre

El objetivo de los clubes es que el partido se dispute el fin de semana del 7 de septiembre, en el cual no habrá acción en la Liga Profesional debido a que se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"El Club Atlético Tigre y el Club Sportivo Independiente Rivadavia, quienes deben disputar su cruce por los 4tos de final de la citada competencia, han llegado a un acuerdo para programar el encuentro entre la fecha 17 y la fecha 18 correspondiente a las Eliminatorias Conmebol (entre el viernes 5 y el domingo 7 de Septiembre)", se puede leer en el comunicado conjunto que circuló extraoficialmente.

Independiente-Rivadavia-Tigre-1.jpg El partido entre Independiente Rivadavia y Tigre podría cambiar de fecha.

A la hora de expresar los motivos, los clubes aseguraron: "Para no alterar la preparación de los planteles y aprovechar esa semana al máximo buscando también darle un mejor marco al espectáculo teniendo en cuenta que se jugaría un fin de semana y de esta forma seria un partido mas concurrido dándole una mejor fecha a ambas parcialidades, las dirigencias de las dos instituciones representadas en esta carta por ambos presidentes, y los cuerpos técnicos de ambos equipos coinciden en que lo mejor es programar el partido para la fecha solicitada".