El elenco mendocino jugará ante Tigre por Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El pasado lunes la cuenta oficial de la Copa Argentina informó en sus diferentes canales de comunicación todos los datos referidos al partido que Independiente Rivadavia y Tigre protagonizarán en el marco de los cuartos de final de la competencia.

El ente organizador del evento aseguró que la Lepra y el Matador se verán las caras el próximo martes 26 de agosto, a partir de las 21.10, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (de Newell's).

Pero, pese a la confirmación, todo podría cambiar. Según trascendió, los directivos de ambas instituciones llegaron a un acuerdo para que esta fecha se modifique (por su parte la sede y el horario no se verían alterados por el momento).

El pedido de Independiente Rivadavia y Tigre

El objetivo de los clubes es que el partido se dispute el fin de semana del 7 de septiembre, en el cual no habrá acción en la Liga Profesional debido a que se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"El Club Atlético Tigre y el Club Sportivo Independiente Rivadavia, quienes deben disputar su cruce por los 4tos de final de la citada competencia, han llegado a un acuerdo para programar el encuentro entre la fecha 17 y la fecha 18 correspondiente a las Eliminatorias Conmebol (entre el viernes 5 y el domingo 7 de Septiembre)", se puede leer en el comunicado conjunto que circuló extraoficialmente.

Independiente-Rivadavia-Tigre-1.jpg
El partido entre Independiente Rivadavia y Tigre podría cambiar de fecha.

A la hora de expresar los motivos, los clubes aseguraron: "Para no alterar la preparación de los planteles y aprovechar esa semana al máximo buscando también darle un mejor marco al espectáculo teniendo en cuenta que se jugaría un fin de semana y de esta forma seria un partido mas concurrido dándole una mejor fecha a ambas parcialidades, las dirigencias de las dos instituciones representadas en esta carta por ambos presidentes, y los cuerpos técnicos de ambos equipos coinciden en que lo mejor es programar el partido para la fecha solicitada".

