Mastantuono fue presentado en el Real Madrid y le dieron la 30: el lado negativo del número

El hecho de que Mastantuono figure con el 30 en el Real Madrid dejaría una ficha libre a lo que pueda suceder, y él puede jugar toda la temporada con ese número, sin tener un límite de partidos ni nada por el estilo.

Visto de otra forma, hay que saber que, en Real Madrid, aquellos jugadores con un número inferior al 25 no pueden bajar a jugar en el Real Madrid Castilla, el segundo equipo blanco. Por supuesto, este no es el caso de Mastantuono.

mastantuono, numero Utilizando el número 30, Mastantuono puede bajar a jugar en el Real Madrid Castilla

Pese a que la posibilidad está abierta, lo cierto es que no es nada para alarmarse. "Que lleve el 30 no significa que Mastantuono vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos" aseguró la periodista Arancha Rodríguez.

El posible debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

Dejando de lado el tema del número, y visto y considerando que el DT Xabi Alonso lo tiene en primerísima consideración, lo cierto es que el debut de Mastantuono en la Casa Blanca podría darse pronto.

Real Madrid debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu, frente a Osasuna, por la fecha 1 de La Liga 2025-2026. Y luego asumirá los compromisos ante Oviedo como visitante (24/8) y Mallorca, de nuevo, como local (30/8). En alguno de estos partidos, el ex River puede tener acción.