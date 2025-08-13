Inicio Ovación Fútbol José Pekerman
Protagonistas

Aquí Pekerman: el llamado de Boca y las condiciones que puso para ser el mánager xeneize

El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con José Pekerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.

Por UNO
Riquelme y Pekerman se volverían a juntar en Boca.

Riquelme y Pekerman se volverían a juntar en Boca.

El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con el ex entrenador de la Selección argentina José Néstor Pekerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.

La propuesta implica asumir la conducción del área deportiva, junto con Delgado, para realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.

pekerman1.jfif

También deberá realizar una evaluación del plantel actual, mantener un contacto permanente con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y ser un nexo con la comisión directiva.

En Boca aguardan la respuesta de Pekerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.

También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.

pekerman 1

Las condiciones que le puso José Pekerman a Boca

José Pekerman tiene 75 años, su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023 y aunque su deseo es aceptar el ofrecimiento habría puesto algunas condiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/1955691597657522497&partner=&hide_thread=false

El experimentado DT pidió el manejo de inferiores para hacer una reestructuración, potestas en la elección del DT y para trabajar junto al técnico en las salidas y llegadas al plantel, además de formar un equipo de scouting con gente de confianza suya que lo ayudó a descubrir futbolistas en Colombia y Venezuela.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas