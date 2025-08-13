Aquí Pekerman: el llamado de Boca y las condiciones que puso para ser el mánager xeneize

En Boca aguardan la respuesta de Pekerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.
También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.
Las condiciones que le puso José Pekerman a Boca
José Pekerman tiene 75 años, su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023 y aunque su deseo es aceptar el ofrecimiento habría puesto algunas condiciones.
El experimentado DT pidió el manejo de inferiores para hacer una reestructuración, potestas en la elección del DT y para trabajar junto al técnico en las salidas y llegadas al plantel, además de formar un equipo de scouting con gente de confianza suya que lo ayudó a descubrir futbolistas en Colombia y Venezuela.