Aquí Pekerman: el llamado de Boca y las condiciones que puso para ser el mánager xeneize

En Boca aguardan la respuesta de Pekerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.

También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.

pekerman 1

Las condiciones que le puso José Pekerman a Boca

José Pekerman tiene 75 años, su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023 y aunque su deseo es aceptar el ofrecimiento habría puesto algunas condiciones.

"Una persona cercana a Pékerman me dice que, si Boca acepta sus condiciones, como tener un manejo real como mánager, él no tendría problemas. Está interesado".



"No estaría tan de acuerdo con que el entrenador sea Russo. Él tendría su DT".



El experimentado DT pidió el manejo de inferiores para hacer una reestructuración, potestas en la elección del DT y para trabajar junto al técnico en las salidas y llegadas al plantel, además de formar un equipo de scouting con gente de confianza suya que lo ayudó a descubrir futbolistas en Colombia y Venezuela.