Sobre sus sensaciones tras abandonar el Verde, reveló: "No me imaginaba esto, pero yo había dicho que después de San Lorenzo no había quedado bien de la cabeza. Pero uno quiere jugar. A mí ahora me encantaría jugar en la cancha de Racing, en la cancha de Central. Me vuelvo loco yo por jugar un partido más. Pero si te ponés a pensar en frío, tranquilo, te das cuenta de que de la cabeza no había quedado bien. Yo creo que cuando el futbolista piensa en el qué dirán cuando entra a la cancha, ya está medio como mal de la cabeza y eso me estaba pasando a mí después de San Lorenzo".

Sobre su estadía en el Ciclón, contó: "Antes de arreglar tenía compañeros que me decían cómo era San Lorenzo, que es especial, pero era como que me rebotaba. Yo quería ayudar al club a revertir las cosas y no salió como uno esperaba. Ahí la cabeza no quedó bien, hasta que en un momento no fui más. Pero ya hablé de eso y no me hizo bien recordar esa época. Empecé un tratamiento con una medicación, me compuse de la cabeza, de todas las cosas malas que pensaba, pero no quedó bien la cabeza en el tema de fútbol".

Los dirigentes no se portaron bien. Creían que yo hacía eso para no ir por cómo estaba el club. Yo tuve que mandar certificados del psiquiatra y del psicólogo que decían que por 15 días no tenía que ir. Tenía que ausentarme 15 días para empezar el tratamiento y ahí, de acuerdo a cómo estaba, ver. Yo todos los días hablaba con el psicólogo, pero ellos lo tomaban como que me quería borrar y no era así. Eso también dolía, pero bueno, ya está. Siempre dije que no iba a hablar mal del club por respeto a toda la gente que trabaja y por mi viejo", sumó Donatti.

Sobre el cuadro con el que fue diagnosticado, el defensor central añadió: "Era depresión avanzada con ataque de pánico, no me acuerdo qué había salido. Me lo dijo el psiquiatra y empecé a tomar dos pastillas al día". A su vez, confesó que en la actualidad dejó de estar medicado.

Qué dijo Donatti sobre su futuro

Lejos de hablar de un retiro de la actividad profesional, Donatti aseguró que espera la propuesta de algún club: "Si llega a salir propuesta de un club, no me importa la plata, me encantaría volver a jugar. Al jugador le pasa mucho lo que una vez dijo Caniggia, que a cierta edad ya sos un viejo. Y te pasa que te llama algún club chico y te forrean. No te respetan por ser un jugador viejo y no saben que, si me pongo bien, puedo hacer la diferencia en un club así. No voy a dar nombres, pero hay clubes chicos de B Nacional que te destratan así".

Para finalizar, se refirió a cómo imagina el día que decida colgar los botines: "Empecé ahora con el curso de DT, pero para saber nada más, por ahora. La idea es seguir ligado al fútbol. Viéndolo hoy, que en retrospectiva ves la experiencia y todo lo que me costó, hasta pienso en dedicarme al tenis y tirar todo a la basura. Pero después lo pensás bien y existen formas de darle una mano a alguien. No quiero ser representante, no quiero tocar plata ajena. Me gustaría dar una mano genuina. También quiero empezar a hacer el curso de manager".