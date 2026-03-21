Cuánto ganó Etcheverry tras pasar a la tercera ronda del Miami Open

En el primer set hubo paridad y momentos de dominio alternado. Bergs generó tres oportunidades de quiebre desde el inicio pero no logró concretarlas, mientras Etcheverry sostuvo su agresividad desde el fondo y respondió en el noveno juego con chances propias.

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Sin diferencias en el marcador, la definición llegó al tie break, donde el argentino tomó ventaja 5-2 y, pese al intento de reacción, cerró 7-6(5).

El segundo parcial mantuvo la misma tónica, con servicios firmes y escasas brechas.

Etcheverry dejó pasar una posibilidad con el marcador 2-2 y otra con 3-2, aunque luego consiguió el quiebre para colocarse 4-2. Aunque, Bergs respondió de inmediato y recuperó la igualdad, lo que llevó nuevamente a un desempate. Allí, el argentino sostuvo la precisión en los puntos clave y selló el triunfo por 7-6(2), con solidez en el cierre.

Cuánto ganó Tomás Etcheverry tras pasar a la tercera ronda del Miami Open

Etcheverry ganó 61.865 dólares tras vencer a Bergs en su debut, más de 85 millones de pesos.

Por último, el italiano Jannik Sinner, reciente campeón en Indian Wells tras superar en la final al ruso Daniil Medvedev, comenzó con paso firme su camino en Miami al imponerse sin sobresaltos al bosnio Damir Dzumhur (76°) por 6-3 y 6-3.