Cuándo y contra quién debutan los argentinos en el Miami Open, el segundo Masters 1000 del año

En el cuadro principal que comenzará este miércoles 18 de marzo Camilo Ugo jugará con el francés Giovanni Mpetshi Perricard, Francisco Comesaña se medirá con el chileno Alejandro Tabilo, Mariano Navone y Sebastián Báez debutarán contra rivales surgidos de la clasificación.

sierra Solana Sierra es la única argentina en el Miami Open.

Con la ausencia por lesión de Juan Manuel Cerúndolo, Tomás Etcheverry, preclasificado 29, espera directamente en segunda ronda por el ganador entre el belga Zizou Bergs y el estadounidense Jenson Brooksby y en la misma situación está Francisco Cerúndolo, favorito número 18, cuyo rival saldrá entre el francés Valentin Royer y un clasificado.