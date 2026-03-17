Cuándo y contra quién debutan los argentinos en el Miami Open, el segundo Masters 1000 del año

Con 7 argentinos confirmados en el cuadro principal y otro avanzando en la qualy ya está en acción el Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
Con 7 argentinos confirmados en el cuadro principal y otro avanzando en la qualy ya está en acción el Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
Con 7 argentinos confirmados en el cuadro principal y otro avanzando en la qualy ya está en acción el Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
En el cuadro principal que comenzará este miércoles 18 de marzo Camilo Ugo jugará con el francés Giovanni Mpetshi Perricard, Francisco Comesaña se medirá con el chileno Alejandro Tabilo, Mariano Navone y Sebastián Báez debutarán contra rivales surgidos de la clasificación.
Con la ausencia por lesión de Juan Manuel Cerúndolo, Tomás Etcheverry, preclasificado 29, espera directamente en segunda ronda por el ganador entre el belga Zizou Bergs y el estadounidense Jenson Brooksby y en la misma situación está Francisco Cerúndolo, favorito número 18, cuyo rival saldrá entre el francés Valentin Royer y un clasificado.
Finalmente, en el cuadro femenino, Solana Sierra espera por una jugadora que surja de la qualy.
En la qualy del Miami Open 2026 Thiago Tirante, 3ro en la lista de preclasificados, le ganó al alemán Diego Dedura 6-2 y 6-3 y será rival en la segunda ronda del español Martín Landaluce.
La mala noticia es que Román Burruchaga, quien era el 10mo favorito, perdió con el británico Arthur Fery por 2-6, 6-4 y 6-4.