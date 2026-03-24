La millonaria oferta de 600 millones de dólares que puede cambiar el futuro de Alpine y Colapinto

La llegada de un inversor del calibre de Cohen podría representar un antes y un después para Colapinto. El piloto de Pilar atraviesa un gran momento luego de conseguir su primer punto en la escudería, más precisamente en el Gran Premio de China, donde finalizó en la décima posición.

Franco Colapinto - Alpine - F1 Colapinto sumó su primer punto en el Gran Premio de China.

Una inyección de capital de esta magnitud permitiría a Alpine acelerar el desarrollo de su monoplaza, el A526, que ya cuenta con el impulso de los motores Mercedes. La mejoría ya se vio en el comienzo de esta temporada.

Mientras los abogados definen el futuro de las acciones, Franco Colapinto se mantiene enfocado en lo deportivo. La próxima cita es el emblemático circuito de Suzuka, donde el argentino buscará revalidar lo hecho recientemente. Más precisamente, los horarios de carrera son los siguientes:

Prácticas Libres 1: Jueves 26 de marzo, 23:30 hs.

Jueves 26 de marzo, 23:30 hs. Prácticas Libres 2: Viernes 27 de marzo, 03:00 hs.

Viernes 27 de marzo, 03:00 hs. Prácticas Libres 3: Sábado 28 de marzo, 23:30 hs.

Sábado 28 de marzo, 23:30 hs. Clasificación: Sábado 28 de marzo, 03:00 hs.

Sábado 28 de marzo, 03:00 hs. Carrera (53 vueltas): Domingo 29 de marzo, 02:00 hs.

La puja por las acciones de Alpine

Aunque la oferta de Cohen es la más agresiva, no es la única. Se reporta que Mercedes-Benz AG habría puesto sobre la mesa unos 552 millones de dólares, buscando estrechar lazos con Alpine.

Sin embargo, el proyecto de Cohen parece ser el favorito de la directiva de Renault y del asesor Flavio Briatore, quienes buscan socios con espalda para tener un buen pasar y mostrar algo diferente al año pasado.