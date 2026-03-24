Cuántos millones recibirá Independiente por la venta de Kevin Lomónaco

Tras incorporarlo desde el Red Bull Bragantino y apostar por él cuando su valor de mercado estaba en duda, el club lo compró definitivamente a mediados de 2025 por 3 millones de dólares.

Apenas meses después, su venta al Betis se traduciría en una ganancia neta sustancial, pagadera en tres cuotas, que posiciona a Lomónaco como una de las ventas más caras de la institución en la última década.

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El entorno del defensor de #Independiente y el club español llegaron a un entendimiento total para avanzar con el traspaso



La operación se cerrará en €9.700.000 por la totalidad del pase, a pagar en tres… pic.twitter.com/YHG21vIDcF — doble amarilla (@okdobleamarilla) March 24, 2026

La carrera de Lomónaco

Formado en Lanús y con pasos por Platense y Tigre, su carrera pareció entrar en un callejón sin salida en Brasil. En 2023, mientras vestía la camiseta del Bragantino, fue sancionado por FIFA. El escándalo estuvo relacionado con el amaño de partidos, lo que lo mantuvo inhabilitado para jugar profesionalmente hasta mayo de 2024.

Sin embargo, Independiente vio lo que otros ignoraron: un central moderno, con salida limpia y una fortaleza envidiable en los duelos.

En Avellaneda, Lomónaco no solo recuperó su nivel, sino que se convirtió en el pilar defensivo que llevó al equipo a las semifinales del torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

Un Betis con ADN argentino

En su nuevo destino, Lomónaco no estará solo. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini sigue apostando fuerte por el talento argentino. Allí, el zaguero central compartirá vestuario con:

Valentín Gómez

Giovani Lo Cels: El motor creativo y bicampeón de América.

El motor creativo y bicampeón de América. Ezequiel "Chimy" Ávila

Cabe destacar que en caso de que se termine de oficializar la venta, los hinchas de Independiente podrán disfrutar del central lo que resta del semestre.

Lomónaco permanecerá en el club hasta mitad de año para afrontar los compromisos locales antes de dar el gran salto a Europa.