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Cuántos millones recibirá Independiente por la venta de Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco tiene todo acordado para dar su tan anhelado salto al fútbol del Viejo Continente. Su destino y los millones que recibirá Independiente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Kevin Lomónaco, figura de Independiente, tiene todo acordado para seguir su carrera en España.

Kevin Lomónaco, figura de Independiente, tiene todo acordado para seguir su carrera en España.

Kevin Lomónaco, el central que logró mostrar un nivel de Selección en Independiente, tiene las valijas listas para aterrizar en LaLiga de España. Según trascendió, Betis está dispuesto a poner sobre la mesa la suma de 9.700.000 euros para contar con los sevicios del zaguero central.

La transacción podría terminar de cerrrarse en las próximas horas y, de esta manera, marcará el fin del un ciclo del hombre de 24 años en el Rojo.

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Kevin Lomónaco tiene todo acordado para dar el salto al fútbol europeo.

Un negocio redondo para Independiente

De llegar a un buen puerto, tal y como se rumorea en estas horas, la gestión de la dirigencia de Independiente con Lomónaco terminaría siendo una de las jugadas financieras más brillantes de los últimos tiempos.

Tras incorporarlo desde el Red Bull Bragantino y apostar por él cuando su valor de mercado estaba en duda, el club lo compró definitivamente a mediados de 2025 por 3 millones de dólares.

Apenas meses después, su venta al Betis se traduciría en una ganancia neta sustancial, pagadera en tres cuotas, que posiciona a Lomónaco como una de las ventas más caras de la institución en la última década.

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La carrera de Lomónaco

Formado en Lanús y con pasos por Platense y Tigre, su carrera pareció entrar en un callejón sin salida en Brasil. En 2023, mientras vestía la camiseta del Bragantino, fue sancionado por FIFA. El escándalo estuvo relacionado con el amaño de partidos, lo que lo mantuvo inhabilitado para jugar profesionalmente hasta mayo de 2024.

Sin embargo, Independiente vio lo que otros ignoraron: un central moderno, con salida limpia y una fortaleza envidiable en los duelos.

En Avellaneda, Lomónaco no solo recuperó su nivel, sino que se convirtió en el pilar defensivo que llevó al equipo a las semifinales del torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

Un Betis con ADN argentino

En su nuevo destino, Lomónaco no estará solo. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini sigue apostando fuerte por el talento argentino. Allí, el zaguero central compartirá vestuario con:

  • Valentín Gómez
  • Giovani Lo Cels: El motor creativo y bicampeón de América.
  • Ezequiel "Chimy" Ávila

Cabe destacar que en caso de que se termine de oficializar la venta, los hinchas de Independiente podrán disfrutar del central lo que resta del semestre.

Lomónaco permanecerá en el club hasta mitad de año para afrontar los compromisos locales antes de dar el gran salto a Europa.

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